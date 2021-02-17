Молодые прокуроры принесли присягу в музее ВОВ

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В музее Великой Отечественной войны принесли присягу 23 молодых сотрудника органов прокуратуры города Минска, Минской, Брестской, Витебской и Могилевской областей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для любого человека, который носит погоны, служит государству, день принесения присяги - особенный, он запоминается на всю жизнь, как первый класс, выпускной балл, получение диплома. Это веха в жизни, - сказал генеральный прокурор Андрей Швед. - Этот день, я уверен, они запомнят на всю жизнь и слова присяги тоже будут вспоминать в определенных ситуациях".

Генпрокурор заметил, что сегодня, в этот сложный, переломный, ответственный период для страны, слова присяги звучат по-особому. "Сейчас каждое слово имеет важное значение: верность долгу, защита Отечества, защита конституционного строя", - пояснил он.

По словам Андрея Шведа, прокурорские работники находятся на острие борьбы с экстремизмом, терроризмом, пресекают массовые беспорядки. Помимо профессиональных качеств, профессиональной подготовки важен внутренний стержень прокурорского работника, понимание той важной миссии и роли, которую несут прокуроры, защищая и охраняя порядок и спокойствие в стране.

Андрей Швед также заметил, что сегодня несколько иные подходы к работе с будущими прокурорами. Важно, чтобы внутреннее содержание человека соответствовало тем жестким, но объективным критериям, которые предъявляются в целом к правоохранительной системе и судопроизводству.

"Важно то, что внутри человека, насколько он предан делу, долгу, стране, насколько он стрессоустойчив, насколько у него сильна воля к тому, чтобы отстоять правду и истину, в том числе в открытом судебном процессе, - сказал генпрокурор. - Посмотрите, какие сейчас идут сложные процессы, какое колоссальное давление в целом на правоохранительную систему, нашу страну, сколько грязи, клеветы, лжи, угроз. Прокуроры в открытых процессах доказывают вину тех негодяев, которые били, ломали, поднимали руку на правоохранительные органы, которые клеветали, лгали, которые призывали и подталкивали, принимали участие в массовых беспорядках, совершали другие преступления".

Молодые сотрудники, которые впервые назначены на должности прокурорских работников, прибыли в Минск из различных регионов страны. Принимая присягу, они дали клятву свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, иные законодательные акты и международные обязательства своей страны, пресекать любые нарушения законодательства, активно защищать права и законные интересы граждан, общественные и государственные интересы.

В последние годы Генпрокуратура приняла дополнительные меры по повышению требований к отбору кадров, уровню их профессиональной подготовки, воспитанию прокурорских работников и государственных гражданских служащих. Перед принятием на службу проводится специальная проверка кандидата. В Генеральной прокуратуре кандидат сдает квалификационный экзамен, которому предшествует собеседование на заседании комиссии по кадровым вопросам в прокуратурах областей и города Минска.

Особый характер деятельности прокурорских работников определяет ряд условий и требований, которым они должны соответствовать, а именно: иметь высшее юридическое образование, обладать необходимыми профессиональными и моральными качествами.-0-