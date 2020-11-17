Молодые ученые Беларуси и Китая активно участвуют в совместных инновационных проектах - Шумилин

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые ученые Беларуси и Китая активно участвуют в совместных инновационных проектах. Об этом заявил сегодня на церемонии открытия VII Белорусско-китайского молодежного инновационного форума "Новые горизонты - 2020" председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

"Образованная и предприимчивая молодежь - студенты, магистранты, молодые ученые - активно работают над инновационным развитием Беларуси и Китая, участвуют в совместных проектах, способствуют расширению взаимовыгодного сотрудничества двух стран. Мы целенаправленно содействуем взаимодействию между молодыми инноваторами Беларуси и Китая, поддерживаем для этого целый ряд мероприятий, в том числе форум "Новые горизонты - 2020" и Белорусско-китайский молодежный конкурс научно-исследовательских и инновационных проектов", - сказал Александр Шумилин.

По его словам, число совместных белорусско-китайских проектов в 2019-2020 годах увеличилось на четверть по сравнению с предыдущим двухлетним циклом. Кроме того, их тематика стала более разнообразной. Действующие проекты охватывают такие области, как электроника и информационно-коммуникационные технологии, материаловедение, механика и инженерия, энергоэффективность и энергосбережение, транспортные системы, металлургия, биотехнологии, химия, аграрные технологии.

Председатель ГКНТ подчеркнул, что выполненные ранее совместные проекты принесли практические результаты. Например, разработанные совместно с Харбинским политехническим университетом высокоэффективное оборудование и технологические процессы используются в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" и в ООО "Полимедтех" при производстве медицинских изделий для травматологии, ортопедии, кардиологии, сосудистой хирургии и стоматологии. В результате совместного проекта технопарка БНТУ "Политехник" и Ланьчжоуского технологического университета разработаны схемы и режимы холодного сверхзвукового напыления с максимальными технико-экономическими показателями. Они используются при выполнении заказов промышленных предприятий Беларуси.

Беларусь и Китай активно взаимодействуют и по линии развития субъектов инновационной инфраструктуры. Уже создано предприятие по производству оборудования для солнечной энергетики в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень", а также учебный испытательный центр на базе совместного института БГУ и Даляньского политехнического университета. Продолжается работа по созданию Китайско-белорусского центра сотрудничества в области трансформации научно-технических достижений на территории "Великого камня".-0-