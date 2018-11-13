Молодые ученые являются будущим Союзного государства - Рапота

13 ноября, Москва /Корр. БЕЛТА/. Молодые ученые являются будущим Союзного государства и национального развития Беларуси и России. Об этом заявил сегодня в Москве государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота на открытии экспертно-медийного форума "Молодые ученые как приоритет Союзного государства", передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Григорий Рапота, в Договоре о создании Союзного государства, 20-летие которого будет скоро отмечаться, среди ключевых задач было создание единого технологического пространства. Также в Договоре была обозначена необходимость единого экономического пространства. Все это возможно только на основе новейших научных достижений.

Григорий Рапота также затронул тему взаимодействия вузов. Он отметил, что в Союзном государстве уже не первый год проводится форум научно-технических вузов на базе БГУ. Госсекретарь Союзного государства обратил внимание на внедрение результатов научной деятельности, где есть масса нерешенных пока задач, а также на вызовы, которые ставит процесс цифровизации общества.

Белорусско-российский экспертно-медийный форум "Молодые ученые как приоритет Союзного государства" проходит в Москве 13-14 ноября. На форуме молодые белорусские и российские ученые, руководители академических институтов, ректоры известных вузов обсудят проблемы системного взаимодействия в сфере подготовки современных кадров, рассмотрят планы в области фундаментальной науки с учетом их прикладного характера и результативности. Будут затронуты вопросы высокотехнологичных исследований в сфере естественных наук, в том числе медицины, гидрометеорологии, сельского хозяйства.

В числе участников форума заявлены государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Андрей Иванец, председатель Совета молодых ученых Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Евгений Плевко, ректор российского Государственного академического университета гуманитарных наук Денис Фомин-Нилов, ректор Новосибирского государственного технического университета Анатолий Батаев. Также во время мероприятия по видеосвязи к его участникам обратится президент Российской академии наук Александр Сергеев.-0-