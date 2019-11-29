Молодые ученые НАН представили более 40 проектов на конкурс "100 идей для Беларуси"

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конкурсный отбор разработок молодых ученых Национальной академии наук для участия в финальном этапе проекта "100 идей для Беларуси" состоялся сегодня в учреждении, передает корреспондент БЕЛТА.

Выставка и презентация разработок прошли в холле первого этажа. Свои инициативы представили более 40 молодых ученых.

Так, врач клинического родильного дома Минской области Надежда Ситник презентовала метод генетического прогнозирования развития осложнений у рожденных раньше срока детей. Суть его во внедрении молекулярной генетики в практическую медицину.

"Мы хотим разработать панель генов для определения предрасположенности недоношенного ребенка к определенным заболеваниям: бронхолегочная дисплазия, ретинопатия. На данный момент при анализе генного материала рассматривают сразу много генов. Мы же хотим вычленить именно те единичные гены, которые могут помочь прогнозировать развитие каких-либо осложнений. Это позволит сделать анализ быстрым и дешевым: одно дело взять 600 генов, другое - 10. А далее на основании данных панели можно будет начинать лечение или корректировать имеющуюся терапию, чтобы получить лучший результат", - рассказала Надежда Ситник.

С медициной связан и проект ученого Института биоорганической химии НАН Ксении Бородиной. Девушка представила проект, посвященный поиску новых пептидных нейропротекторов, которые бы обладали противотревожной и антидепрессивной активностью.

"Депрессия и тревожность - это очень распространенные заболевания. Если их не лечить, они могут повлиять на другие системы организма. Терапия помогает не всем, приходится прибегать к препаратам, которые помогли бы выйти из депрессии. Существующие на рынке соединения обладают большим количеством побочных эффектов. А наше соединение позволяет избежать этого, особенно тех эффектов, что связаны с синдромом отмены. Вещество показало себя хорошо уже на стадии доклинических испытаний. Оно было синтезировано из аминокислот, это аналог природных гормонов, которые есть в организме человека. Надеемся, в дальнейшем сможем разработать безопасный и легковводимый препарат. Это будут капли или спрей в нос", - поделилась планами молодой ученый.

На сферу энергетики обратил внимание научный сотрудник лаборатории энергобезопасности Института энергетики НАН Сергей Александрович. Он разработал систему жизнеобеспечения (что включает отопление, горячее водоснабжение, вентиляцию) инновационного многоквартирного жилого дома на основе использования исключительно электроэнергии. Были рассмотрены несколько схем возможного типа снабжения домов. Но наиболее перспективным признан вариант создать и использовать централизованную электрокотельную с большим аккумулятором либо на один дом, либо на район. Также ученый предложил программное обеспечение по учету всех ресурсов. Смарт-счетчик будет собирать и передавать данные потребителю и диспетчеру в "Энергосбыт".

Развитие агропромышленного комплекса страны заинтересовало ученого Института экспериментальной ветеринарии имени С.Н.Вышелесского Анну Дударчук. Она предложила экологически чистый препарат для лечения ассоциативных болезней овец, в числе которых стронгилоидозы, стронгилятозы, эймериозы. Из-за болезней животное может потерять аппетит, похудеть, отстать в росте и развитии, что в итоге приводит к истончению его шерсти.

"Наш препарат безвредный и нетоксичный. Также он недорогой, так как при его разработке были использованы экономичные технологии, что снизило себестоимость. Еще его плюс в том, что он широкого спектра действия, то есть заменяет сразу несколько лекарств. Состоит из четырех компонентов. Один из главных наполнителей - лактоза. Это сладкое вещество хорошо едят животные, поэтому будет несложно их лечить. Препарат будем выпускать в форме болюсов, похожих на спрессованные таблетки. Уже даже есть название - "Вирококцид", - рассказала она.

Проекты будет оценивать экспертное жюри академии наук. По итогам отбора из более чем 40 разработок в финал республиканского конкурса пройдут 25 проектов. Как пояснил председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец, у жюри три главных критерия отбора: научная оригинальность и новизна; возможность практического применения и стадия готовности проекта; экономический, социальный и экологический эффект, который может быть достигнут при реализации проекта.

"Молодежь - это будущее нашей страны, - подчеркнул председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков. - Поэтому мы тщательно готовим молодых ученых. Более того, у нас есть программа продвижения молодежи по разным направлениям, в том числе в части жилья, премирования. Ежегодно приходит много молодых людей, мы принимаем их и закрепляем за лабораторией и тематикой. Главное, что от нас талантливая молодежь не уходит".

На выставке были представлены проекты в различных сферах. Это информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии; агропромышленные технологии и производство; био- и наноиндустрия; медицина, фармация и медицинская техника; рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов; общество, экономика и социальная сфера; промышленные и строительные технологии и производство, химические технологии. Также участники презентовали термореактивные лаки для защиты металлических изделий, технологию комплексной переработки дрожжей, электронный определитель рыб Беларуси, 3D-печать гидрогелями и другие разработки.

"100 идей для Беларуси" - республиканский молодежный проект "БРСМ", основная задача которого заключается в активизации инновационной деятельности и профессиональной мобильности молодежи, создании и продвижении конкретных инновационных проектов и перспективных научно-технических разработок.-0-