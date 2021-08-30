Молодые ветераны IT Беларуси: ОАО "ЦНИИТУ" отмечает 60-летие!

Первые айтишники появились в белорусской столице еще задолго до того, как эта профессия стала модной – в далеком 1961 году. Специально для них по решению Президиума Совета Министров СССР создали ведомство всесоюзного значения, перед которым поставили задачу размером с шестую часть суши – автоматизировать инженерные и управленческие работы в народном хозяйстве всех республик. Что из этого получилось и чем спустя 60 лет занимаются наследники первых белорусских программистов – ОАО "ЦНИИТУ"?







Прошлое: институт для советских айтишников

Скульптура "Наука" авторства Леонида Зильбера считается первым в мире памятником программистам. Была установлена около здания ЦНИИТУ на Партизанском проспекте в 1975 году. Композиция из кованой меди, высотой в 6 метров, изображает юношу и девушку, держащих в руках осциллограф и перфоленту с программой.

Минск был выбран советской IT-столицей не случайно. Во-первых, здесь к началу 1960-х уже была неплохая производственная база: новенький завод "Интеграл" выпускал интегральные схемы для радиоэлектроники, а завод счетных машин имени Орджоникидзе уже около двух лет производил первые советские компьютеры – "Минск", которые покупали Бельгия, Финляндия, Голландия и США.







Во-вторых, уже тогда наших программистов очень ценили: поговаривают, что специалистам завода счетных машин поручили даже написать программу для космических исследований, а чтобы точнее поставить перед ними задачу, на производство приезжал сам космонавт Леонов!







Перед созданным Центральным научно-исследовательским и проектно-техническим институтом организации и техники управления (ЦНИИТУ) цели ставили более приземленные, но не менее масштабные: создавать программное обеспечение для различных сфер народного хозяйства СССР.





В короткие сроки институт стал лидером автоматизации предприятий, а также воспитания специалистов в области программирования, автоматизации и информатизации. В конце 1970-х годов в ЦНИИТУ работало 1838 человек. Среди них: 3 доктора наук, 38 кандидатов наук, 193 старших научных сотрудника, 636 математиков, 342 экономиста, 82 специалиста по электронной технике.

Машинный зал вычислительного центра 1979 год

Коллектив демонстрировал поразительную производительность: 25-30 АСУП ежегодно сдавалось в эксплуатацию (преимущественно для машиностроительных отраслей), 100 – 120 систем находилось в одновременной разработке. Как показал анализ, зарубежных аналогов, хотя бы отдаленно приближающихся к таким параметрам, не было и нет.





Сотрудники ЦНИИТУ награждены 8 золотыми, 47 серебряными, 137 бронзовыми медалями ВДНХ СССР. Получено 46 авторских свидетельств на изобретения. Три сотрудника были удостоены звания лауреата Государственной премии СССР и четыре – лауреата Государственной премии БССР. Около 80 человек удостоены правительственных наград.





Институт сотрудничал с десятками стран: от государств социалистического лагеря до Франции и США. Имел филиалы в ряде городов СССР и представительства в ГДР, Югославии и Болгарии. Неизвестно, каких успехов добился бы ЦНИИТУ через 60 лет после основания, если бы не случился развал Страны Советов.







Настоящее: партнеры мирового уровня





Предприятиям в 90-е было не до автоматизации управления, основные усилия были направлены на выживание.







ЦНИИТУ прошел кризисные времена достойно, сумев сохранить костяк коллектива, нарастить технологическое оснащение и компетенции в передовых технологиях автоматизации управления производствами и сферы информационных технологий. Основным направлением приложения усилий стало создание информационных систем для государственных структур молодого государства.





По мере выхода из кризиса предприятий республики стали востребованы корневые компетенции ЦНИИТУ – внедрение автоматизированных систем управления предприятиями и технологическими процессами, САПР и информационно-аналитических систем.







Наращивая компетенции в этих областях институт стал партнером ведущих компаний-экспертов отрасли: Siemens, Dassault, SAP, Oracle. Как следствие, белорусские предприятия получили в лице ЦНИИТУ продукты и сервисы мирового уровня и качества с локальным внедрением, поддержкой и адаптацией под местные условия и требования законодательства. Специалисты института всегда рядом и готовы оказать помощь, организовать обучение, да и прибыть на предприятие при первой же необходимости.



Министерство промышленности Республики Беларусь, в структуру которого сейчас входит ЦНИИТУ, поддерживает его, нацеливая на решение актуальных задач по цифровой трансформации отраслей и отдельных предприятий и тем самым помогает выстраивать стратегию развития самого института. Не удивительно, что и в современных условиях он стал флагманом цифровой трансформации промышленности. Только за последние годы портфолио ЦНИИТУ пополнилось проектами, реализованными на базе ОАО "Белшина", ОАО "БелОМО", ОАО "Витязь", УП "Брестоблгаз", а также ряда крупных предприятий ближнего зарубежья.







Так, на базе ОАО "БелОМО" произвели внедрение современных программных продуктов, которые позволяют в разы ускорить время от идеи до постановки продукта в производство, гарантируя при этом качество и конкурентоспособность.





Высокую оценку деятельности ЦНИИТУ подтверждает тот факт, что институт является головной организацией государственной научно-технической программы "Интеллектуальное приборостроение", а также государственной программы "Цифровое развитие Беларуси" на 2021 – 2025 годы. Важно то, что в прежние годы акцент делался на цифровизацию органов управления, сейчас же "цифра" шагнула во все сферы жизни. И в первую очередь – в производство. Это не дань моде – это объективные реалии конкурентоспособности предприятий и их продукции на внутреннем и внешних рынках.







Один из основных факторов успеха ЦНИИТУ – это то, что удалось сохранить компетенции и собрать прочную команду специалистов, которая способна не только качественно работать с программами и услугами знаменитых партнеров, но и создавать свои уникальные продукты. Кстати, чтобы собрать такую дрим-тим из руководителей, аналитиков, проектных и продуктовых менеджеров, программистов, руководству ЦНИИТУ пришлось потратить немало усилий, создавая систему мотивации и управления, которая стоит на уровне развития с ведущими IT компаниями страны.





Есть, конечно, и проблемы. Например, из-за того, что востребованность в IT специалистах на рынке высока и свободных квалифицированных специалистов привлечь крайне не просто, ЦНИИТУ пришлось переманивать часть сотрудников из-за границы, а также создать собственную школу воспитания молодых специалистов. То, что команда института неудержимо молодеет, является очень хорошим маркером для руководителей ЦНИИТУ. Не забывает институт и про сотрудничество и подготовку кадров на базе БНТУ, БГУИР, БГЭУ, РИПО, создавая, совместно с профильными кафедрами учебные программы, устанавливая оборудование и программное обеспечение в соответствии с теми задачами, которые будущие конструкторы и технологи, а также другие специалисты реализуют на реальных производствах.





Будущее: на пути к Индустрии 4.0







Не удивительно, что сейчас, когда весь мир с той или иной скоростью внедряет технологии четвертой промышленной революции, ЦНИИТУ видит свою миссию не только в реализации стратегии цифровой трансформации производств, а и в проведении обучения и переподготовки специалистов предприятий для работы в новых условиях. Разъяснению и продвижению новых моделей организации руководства предприятиями и технологическими процессами, переходу на сервисную модель экономики, когда производитель во главу угла будет ставить вопрос: а для чего покупают мой продукт, как мой продукт сократит издержки потребителей, как мой продукт позволит освободить потребителя от рутинной работы, как мой продукт позволит развиваться обществу и пр., посвящена отдельная сфера деятельности ЦНИИТУ. Ведь цифровая трансформация – это не просто технологии, это изменение мировоззрения, навыков и привычек как руководителей предприятий, так и каждого сотрудника.

Институт активно развивает свои компетенции в современных технологиях в широком спектре от построения простых аналитических платформ до применения технологий и методов IoT и IIoT, data science, машинного обучения, искусственного интеллекта. Так, нами была разработана первая в республике коммерчески успешная платформа Интернета вещей. Что это такое? Интернет вещей предполагает процесс общения на уровне "машина-машина", исключая из него человека. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, возможность избежать неправильного принятия решений. Во-вторых, сам процесс ускоряется, поскольку на производстве запускается выполнение сценариев, позволяющее спланировать производство в целом: начиная от момента заказа комплектующих и заканчивая процессом обслуживания и взаимодействием с клиентом. Такие платформы – базис для внедрения технологий концепции Индустрия 4.0.





Одна из таких технологий – цифровой двойник изделия. Фактически это 3D-модель, например, узла машины. Она хранится в единой базе данных и может быть очень быстро запущена в производство с помощью станка с ЧПУ.







В таком случае не надо заново этот узел разрабатывать, чертить, проверять. Это экономит время и деньги, минимизирует ошибки. К тому же цифровой двойник изделия позволяет проводить его виртуальные испытания и оперативное изменение параметров изделия в соответствии с требованиями рынка. Один из амбициозных проектов ЦНИИТУ, который презентуется уже в сентябре, тоже в какой-то мере связан с цифровыми двойниками. Это собственный продукт ЦНИИТУ – единая виртуальная выставка предприятий Беларуси. На этой платформе будут размещаться не только 3D-стенды заводов, но и огромная коммуникативная площадка. На виртуальной выставке можно найти партнеров, принять участие в конференции и мастер-классе, нанять уникальных специалистов. К резюме каждого будет прилагаться не только портфолио выполненных проектов, но и отзыв предыдущего работодателя.





У ЦНИИТУ уже есть договоренность о сотрудничестве с российскими, украинскими, болгарскими компаниями и выставочными операторами. Они готовы проводить мероприятия в рамках нашего проекта. Также мы видим заинтересованность со стороны предприятий Министерства промышленности, других министерств и концернов, ассоциаций предпринимателей и технопарков.







Сегодня этот программный продукт почти готов. Но это только базовая модель. Проект обладает огромным потенциалом и очень широкими возможностями. У программистов уже на 1,5 года вперед расписан план по дополнению этого продукта новыми функциями. Мы хотим, чтобы в итоге единая виртуальная выставка предприятий вышла на международный уровень.







К своему 60-летию ЦНИИТУ подходит с большим оптимизмом, ведь перед собой институт видит необъятные горизонты возможностей, которые под силу реализовать опытной команде.

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