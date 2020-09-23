23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодые водители перевезли более 655 тыс. т зерна, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая отделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская.

"243 молодых водителя перевезли 1 тыс. т и более намолоченного зерна, 60 - более 2 тыс. т, 12 - свыше 3 тыс. т и 2 - более 4 тыс. т. Среди молодых водителей лучшим является Павел Тихонов из ОАО "Амкодор-Шклов", который перевез 4 805 т зерна. Всего молодые водители перевезли более 655 тыс. т зерна, - рассказала Александра Луговская. - Кроме того, среди молодежных экипажей определились 316 тысячников, 47 двухтысячников, 6 трехтысячников и 2 четырехтысячника. В лидерах - молодежный экипаж Леонида Алексеенко и Сергея Колбасова из СПФ "Заозерье" ОАО "Витебский мясокомбинат", намолотивший 4 311 т зерна". В Брестской, Гродненской, Могилевской и Минской областях молодежные экипажи и молодые водители уборочную кампанию уже завершили.

На полях в каждом регионе чествуют молодых лидеров и вручают им дипломы и вымпелы. Территориальные организации БРСМ направят родителям ребят благодарственные письма.

БРСМ выступает организатором республиканского проекта "Молодежь - за урожай". Соревнования проходят в номинациях "Молодежный экипаж комбайнеров, достигший наибольшего намолота" и "Молодой водитель, перевезший наивысшее количество зерна". Проект предусматривает комплексную информационную кампанию на официальных интернет-ресурсах БРСМ, в группах молодежной организации в социальных сетях под хештегами #молодежьзаурожай, #жатвабеларуси2020, #малаяродина.-0-