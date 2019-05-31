Молодых педагогов приглашают к участию в программе "Учитель для Беларуси"

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования и БПС-Сбербанк приглашают молодых инициативных педагогов стать участниками совместной образовательной программы "Учитель для Беларуси", передает корреспондент БЕЛТА.

"Запуская программу "Учитель для Беларуси", думали о том, чтобы каждому ребенку в стране были доступны качественное школьное образование и возможность реализовать свой потенциал. Программа нацелена на решение долгосрочных задач, - отметила заместитель председателя правления БПС-Сбербанк Лилия Астапович. - Для банка это прежде всего возможность сделать нашу благотворительную деятельность более адресной и структурной. Мы видим в этом свой вклад в устойчивое развитие страны. Суть программы - отобрать талантливых и инициативных преподавателей, поддержать их, дать им новые знания и направить на работу в региональные школы. Конечно, такой проект реализовать сможем лишь при поддержке Министерства образования".

К участию в программе "Учитель для Беларуси" приглашаются все молодые педагоги.

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