Молодых ученых из пяти стран соберет конференция по банковскому бизнесу в БГУ

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция молодых ученых, магистрантов и аспирантов "Банковский бизнес и финансовая экономика: глобальные тренды и перспективы развития" пройдет 21 мая в БГУ. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Участниками экономического форума станут около 50 молодых ученых из Беларуси, России, Китая, Узбекистана и Ирака. Исследователи представят работы о состоянии банковского и финансового секторов экономики, особенностях их регулирования и основных направлениях развития. В частности, будут рассмотрены документооборот в эпидемиологических условиях 2020-2021 годов, меры киберзащиты банковской отрасли, моделирование в бухгалтерском учете. Участники обсудят также вопросы пандемии с позиции ее стимулирующих свойств для развития экономики и автоматизации бухгалтерского учета", - рассказали в пресс-службе.

Лучшие доклады молодых ученых отметят памятными призами. По итогам конференции планируется издание электронного сборника материалов.

Мероприятие проводится кафедрой банковской экономики экономического факультета БГУ с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации научных знаний, упрочения связей между учебным подразделением и представителями банковского сектора.-0-