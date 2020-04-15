Молодым белорусам важно знать военных героев своей семьи - Клишевич

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждой белорусской семье есть свои герои Великой Отечественной войны и молодым людям важно их знать. Такое мнение в пресс-центре БЕЛТА во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Историческая политика. Память о войне" высказал член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре, науке Сергей Клишевич.

Он признался, что военной темой интересовался с детства, расспрашивал бабушек и дедушек, которые воевали на фронте, в партизанах. Общаясь сегодня с молодежью в школах, вузах, депутат видит, что для многих Великая Отечественная война стоит в ряду абстрактных исторических событий. "Нам нужно оперативно с экспертами, общественностью думать, как сегодня вернуть молодежь к памяти о Великой Отечественной войне. Для белорусского народа это не просто одно из исторических событий. Победа в ней - это, по сути, наша независимость, государственность", - подчеркнул Сергей Клишевич. Он напомнил, что День Независимости белорусы отмечают 3 июля в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков.

Исправить ситуацию без семьи невозможно. Без нее никакие государственные структуры не смогут этого сделать. "Мы не сможем этого сделать без привязки каждого конкретного человека к его родным героям, которые есть в каждой белорусской семье. Это очень важно", - убежден депутат.

Ведущий научный сотрудник лаборатории историко-обществоведческого и социокультурного образования Национального института образования Степан Темушев поддержал Сергея Клишевича в том, что для современных школьников Великая Отечественная война - это далекое прошлое. При этом он отметил, что в школах изучению этого периода уделяется значительное внимание. Сейчас его проходят в 9-м классе, с 2021 года к нему будут возвращаться и в 11-м. "В 9-м классе на изучение периода Великой Отечественной войны в истории Беларуси отводится до восьми часов. Плюс еще пять часов по Всемирной истории", - рассказал Степан Темушев.

Степан Темушев

В 2004 году появился факультатив по истории Великой Отечественной войны советского народа в контексте Второй мировой. Представитель Национального института образования добавил, что в апреле запланировано третье переиздание учебного пособия по этой теме. Оно выйдет под редакцией профессора, доктора исторических наук, член-корреспондента НАН Александра Ковалени. В книгу добавили QR-коды, которые позволяют перейти к видеороликам, иллюстрации. Сейчас их будет более 400. Специалист считает, что именно с помощью иллюстративного материала можно создать своеобразный эмоциональный фон, который позволит сделать тему Великой Отечественной войны ближе и понятнее современным детям.-0-

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