Молоко, консервы, хлеб, пюре и фрукты: что входит в продуктовый набор для беженцев

19 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молоко, консервы, хлеб, пюре быстрого приготовления, сладкое и даже фрукты входят в состав продуктовых наборов, которые выдают беженцам на границе. Об этом сегодня журналистам сообщил генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас в пункте временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре, открытом по поручению Президента Александра Лукашенко, находятся около 2 тыс. человек. Они обеспечены всем необходимым, в том числе питанием. Ежедневно им доставляют около 8 т продуктов. Горячее питание - чай и каши - готовят военные, волонтеры раздают сформированные заранее продуктовые пакеты.

Журналистам продемонстрировали их содержимое. В состав пакета входят 2 л молока, хлеб, две банки мясных консервов, две банки рыбных консервов, пюре быстрого приготовления, колбаса, а также кондитерские изделия и фрукты, например, гранат. "Ежедневно формируем около 4 т таких наборов. Важно, чтобы люди чувствовали себя накормленными", - сказал Дмитрий Шевцов.

Он подчеркнул, что на складах в Гродно сформирован достаточный запас продуктов. Сейчас их там почти 15 т. Автомобили с гуманитарной помощью приходят со всей страны ежедневно. Часть мясной продукции, особенно консервов, передается в воинскую часть, где для беженцев готовят кашу с тушенкой.-0-