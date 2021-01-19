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Общество
19 января 2021, 08:01

МОМ и ПРООН начинают в Беларуси совместную работу в области миграции и развития

Фото из архива
Фото из архива

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация по миграции (МОМ) и Программа развития ООН объединяют усилия для поддержки мигрантов в Беларуси в период пандемии COVID-19 в рамках Глобальной инициативы МОМ и ПРООН по стартовому финансированию. Об этом БЕЛТА сообщили в ПРООН в Беларуси.

Партнерство призвано противодействовать стигме и дискриминации, с которыми могут столкнуться мигранты в контексте COVID-19, с помощью информационной работы, а также разработать программы с конкретными мерами для лучшей интеграции мигрантов в общество и, как следствие, содействовать устойчивому развитию.

В Беларуси это первое партнерство двух агентств ООН такого рода в области миграции и устойчивого развития. Однако на глобальном уровне лидеры двух организаций, генеральный директор МОМ Антонио Виторино и администратор ПРООН Ахим Штайнер, ранее в этом году уже заявили о намерении объединить усилия в области миграции и развития. Совсем недавно ПРООН выпустил новый доклад "Человеческая мобильность, общие возможности", где предложены решения для максимального увеличения вклада мигрантов в наши общества, меры, чтобы сделать человеческую мобильность инклюзивной и безопасной. И многие страны, включая Беларусь, уже выслали свои первые отчеты о прогрессе выполнения Глобального договора о миграции.

"Наши организации верят, что миграция влияет на устойчивое развитие в странах происхождения, транзита и назначения. И, конечно, это отражено в наших стратегических документах как на глобальном, так и страновом уровнях, - отметила постоянный представитель ПРООН Александра Соловьева. - Сегодня мы рады начать сотрудничество с МОМ в Беларуси и рассмотреть миграцию и устойчивое развитие в условиях пандемии COVID-19, которая оказала беспрецедентное влияние на мобильность и привела к серьезным социально-экономическим последствиям".

"Во время пандемии мигранты все чаще сталкиваются со случаями стигматизации. К сожалению, ввиду статуса мигранта их нередко обвиняют в распространении вируса и заражении населения. Некорректное освещение такой тематики в СМИ лишь усугубляет дискриминацию в отношении иностранных граждан, - рассказала глава представительства МОМ в Беларуси Махым Оразмухаммедова. - В краткосрочной и среднесрочной перспективе стигма и дискриминация мигрантов оказывают негативное слияние на сдерживание эпидемии и ставят под угрозу здоровье населения, ведь из-за стигмы мигранты могут скрывать болезнь и не обращаться за медицинской помощью. Именно поэтому наши организации объединились для содействия решению этого вопроса".

Отправной точкой работы станет проведение опроса среди иностранцев, работающих и/или учащихся в Беларуси, а также жителей республики. Это необходимо, чтобы выявить уязвимые места мигрантов, усугубленные COVID-19, случаи стигмы и дискриминации, с которыми они сталкиваются в Беларуси, основные проблемы, связанные с их интеграцией в общество во время пандемии. Необходимо также чтобы определить ключевые категории мигрантов, которые чаще всего сталкиваются со стигмой и дискриминацией из-за COVID-19. Результаты, как ожидается, будут опубликованы в первой половине 2021 года.

Относительно небольшая инициатива двух агентств ООН будет масштабирована и станет основой для последующих совместных проектов МОМ и ПРООН для поддержки устойчивого развития Беларуси.

Глобальная инициатива МОМ и ПРООН по стартовому финансированию (Global IOM-UNDP Seed Funding Initiative) была запущена на уровне штаб-квартир организаций в октябре 2020 года. Она призвана расширить сотрудничество для преодоления социально-экономических последствий пандемии COVID-19 в отдельных странах. Офисы МОМ и ПРООН в Беларуси получили финансирование для защиты интересов мигрантов, находящихся в затруднительном положении ввиду пандемии. Это ресурсы стратегического характера - для мобилизации дополнительных средств в помощь уязвимым группам населения.-0-

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