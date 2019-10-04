Монеты из серебра выпущены в честь 5-летия ЕАЭС

4 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Национальные (центральные) банки государств - членов Евразийского экономического союза выпустили памятные серебряные монеты, посвященные 5-летию ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"В основе художественных образов, созданных дизайнерами монет, лежит идея исторической общности и вековых традиций дружбы и добрососедства евразийских народов, значимости евразийской экономической интеграции, создающей для стран союза новые возможности для экономического роста и развития", - отметили в пресс-службе.

Юбилейные монеты официально были представлены на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое прошло 1 октября в Ереване, добавили в ЕЭК.-0-