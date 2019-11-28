Мониторинг ФПБ: цены на молоко и масло выросли, на свинину и субпродукты снизились

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Данные профсоюзного мониторинга свидетельствуют об опережающем росте цен на ряд продуктов ежедневного потребления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Так, в сравнении с ценами декабря 2018 года выросли цены на молоко, кисломолочные продукты, масло животное, муку пшеничную, на пшенную, гречневую и овсяную крупы, фрукты и др.

Вместе с тем по ряду позиций зафиксировано некоторое снижение цен, например, на свинину, субпродукты, макаронные изделия.

Выявляя опережающий рост цен на те или иные продукты питания, Федерация профсоюзов проводит анализ ценообразования по всей цепочке - от производителя до розничных сетей. "И при этом мы настаиваем на том, что в каждом случае необходимо принимать упреждающие меры", - подчеркнула заместитель председателя ФПБ Елена Манкевич.

В качестве примера такой работы она привела ситуацию с ценами на плодоовощную продукцию. Профсоюзный мониторинг зафиксировал весной 2019 года значительный рост цен на традиционные для белорусов овощи: капусту, морковь, лук, картофель. Чтобы такая ситуация не повторялась, по инициативе Федерации профсоюзов представители 55 крестьянских (фермерских) хозяйств из всех регионов страны, а также торговых сетей и госорганов (МАРТ и Минсельхозпрода) в конце октября встретились на профсоюзной площадке и открыто обсудили проблемы взаимодействия.

"Встреча в таком формате позволила услышать точку зрения каждой из сторон. Именно такие межведомственные контакты позволят оперативно выработать взаимовыгодные предложения по недопущению в дальнейшем такого роста цен на плодоовощную продукцию. Все поднятые участниками встречи вопросы Федерация профсоюзов направила в правительство", - отметила Елена Манкевич.-0-