Мониторинговый центр по игорному бизнесу выполнил предупреждение МАРТ

3 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. ООО "Мониторинговый центр по игорному бизнесу" выполнил предупреждение Министерства антимонопольного регулирования и торговли о прекращении навязывания необоснованных условий договора. Такая информация размещена на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

МАРТ установил, что в договорах с организаторами азартных игр центр предусмотрел требование о монтаже сетей передачи данных в игорных заведениях с привлечением ограниченного перечня монтажных организаций, определенных Мониторинговым центром по игорному бизнесу. Список размещался на официальном сайте компании. В связи с этим было вынесено предупреждение.

В итоге Мониторинговый центр по игорному бизнесу исключил положение о привлечении заранее определенных монтажных организаций, их перечень был удален с сайта компании. С помощью допсоглашений внесены изменения в договоры, заключаемые мониторинговым центром с организаторами азартных игр.

Как отметили в МАРТ, предупреждение Мониторинговым центром по игорному бизнесу исполнено, условия конкуренции на рынке восстановлены.-0-