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02 июня 2021, 18:07

Моноколеса, гироподы и ховерборды - как сделать безопасными новые средства передвижения

Фото из архива
Фото из архива

Едва потеплело, что только не выкатилось на улицы городов и весей Беларуси! Моноколеса, гироподы и ховерборды, электросамокаты, сигвеи и прочая невидаль особенно пришлась по душе службам доставки продуктов, прокату, курьерам, да и обычным гражданам. И все замечательно, если бы не одно "но".

Иные участники движения

Поскольку в ПДД такие средства передвижения пока не прописаны, на них мчатся как по тротуарам, создавая препятствия пешеходам, так и по автодорогам, мешая движению машин и повышая риски возникновения ДТП. Почти каждый день в ГАИ приходят сводки о том, что произошло то или иное происшествие с участие подобного чудо-транспорта. Что на практике делать с этими неожиданными "гостями" - пока не ясно. Ведь собственники СИМов не подпадают ни под какие определения, их правовым статусом только предстоит заняться. В текущей редакции ПДД пользователи индивидуальных колесных средств передвижения на электротяге в отдельную категорию участников дорожного движения не выделены, а поэтому де-юре таких водителей приравниваются к пешеходам.

"Сотруднику ГАИ бывает тяжело чисто визуально определить тип транспортного средства при разбирательстве ситуации. К тому же сегодня есть электросамокаты, которые по техническим характеристикам и мощности правомерно сравнивать с мопедом либо мотоциклом. В мире существуют даже электромопеды, полностью скопированные с мотоциклов. У них под обшивкой - элетромоторчик. Такие штуки могут развивать скорость до 60 км/ч. А их нынешний статус в ПДД, как и у других СИМов, - "иные участники дорожного движения", - объясняет начальник ОГАИ МОБ Фрунзенского РУВД города Минска Андрей Шуканов. - У некоторых собственников, возможно, имеется при себе таможенный паспорт, где указана мощность подобного средства передвижения. Но многие не имеют на руках таких документов: приобрели за пару сотен долларов сие чудо и гоняют на всех скоростях".

"Намотаю мили на кардан"

Как же быть? С чего начать? Андрей Шуканов, который проработал в ГАИ почти 20 лет, полагает: если транспортное средство развивает скорость более 40 км/ч, оно должно быть обязательно зарегистрировано. На его взгляд, и мопеды тоже. Средняя скорость электросамокатов достигает 25-30 км/ч, максимальная - свыше 60 км/ч. Все эти средства передвижения на рынке Беларуси предлагаются по цене от $200 до $1700 в зависимости от характеристик.

"На высокой скорости, даже если ездок заметил на дороге опасность, он не всегда сумеет вовремя остановить свой "болид". Да и как поведет себя на скользкой дороге или при резком торможении тот же ховерборд или сегвей - вопрос открытый", - замечает Андрей Шуканов.

В последнее время почти каждую неделю владельцы электоросамокатов, гироскутеров и моноколес становятся участниками ДТП. Не так давно работники ГАИ Фрунзенского района столицы задержали водителя подшофе, который катил по проезжей части на самокате внушительных габаритов. Привлекли его по ПДД как пешехода за нахождение в состоянии алкогольного опьянения.

А вот еще один красноречивый случай. В апреле 14-летняя девчонка ехала по улице Лещинского на электросамокате. По всей видимости, скорость развила немалую и в итоге на перекресте врезалась в автобус. Благо тот двигался медленно, юная шумахерша осталась жива.

"По видеокамере автобуса было видно, как тот медленно заезжает на искусственную неровность пешеходного перехода и как вдруг откуда-то, будто из-под земли, выныривает водитель скутера. Предотвратить наезд за считаные доли секунды, увы, невозможно", - сокрушается начальник Фрунзенского ГАИ.

Дискуссии о том, как сделать безопасными новые средства передвижения, закрепив в ПДД особенности их использования, ведутся уже на протяжении нескольких лет. До сих пор нет даже четкой формулировки СИМов, хотя эксперты едины во мнении: она должна быть настолько универсальной, чтобы под ее действие подпадало все движимое "имущество" - будь это "ходули", детские кроссовки с колесами в подошве или другая экзотика, с каждым годом пополняющая и без того длинный список девайсов для передвижения.

Как измерять скорость СИМа? Как выписывать штрафы участникам дорожного движения за нахождение в нетрезвом состоянии? Где разрешить свободно передвигаться на таких агрегатах? Белорусские эксперты сходятся во мнении: порядок пользования СИМами требует скорейшего законодательного закрепления, поскольку правовая неопределенность порождает ряд негативных последствий - начиная от невозможности ограничить скорость движения таких средств по тротуарам, уберегая тем самым пешеходов от травмирования, и заканчивая предотвращением езды в нетрезвом состоянии. Остается надеяться, что конец этой "анархии" положат изменения и дополнения в Правила дорожного движения, которые пока дорабатываются и обсуждаются.

Как безопасно пользоваться СИМами и не травмироваться на дороге? Лайфхак от ведущего специалиста по агитации и пропаганде отдела ГАИ Фрунзенского РУВД Минска Алены Киселевой:

Передвигайтесь только по тротуарам, пешеходным или велодорожкам, а также по паркам или специализированным площадкам.

Не выезжайте на проезжую часть.

Переходите через дорогу только пешком.

Используйте защитную экипировку, шлем, наколенники и налокотники.

Не мешайте движению пешеходов.

Сохраняйте безопасную скорость.

Останавливайтесь плавно и аккуратно.

Соблюдайте безопасную дистанцию с пешеходами и велосипедистами, чтобы избежать столкновения.

Во время движения не пользуйтесь гаджетами, наушниками и другими аксессуарами (зонт, капюшон).

Носите световозвращающие элементы и приспособления.

Если вы купили такое устройство ребенку, обучите им управлять. Следите за тем, чтобы дети пользовались им в безопасных местах, и старайтесь их сопровождать.

Ни в коем случае не перевозите других людей.

А как у них?

Во Франции электросамокаты и их собратья по классу СИМ уже ездят по законодательно утвержденным правилам. Появились следующие ограничения: лимит скорости составляет 25 км/ч; по тротуару кататься запрещено, только по велосипедным дорожкам или автомобильным дорогам, где максимальная разрешенная скорость не превышает 50 км/ч. Нельзя перевозить пассажиров и ездить в наушниках. При выезде на тротуар грозит штраф в размере 135 евро, за превышение скорости - 1500 евро.

В Германии электросамокаты "легализовали" совсем недавно, а до этого прогрессивный, по современным меркам, вид транспорта был в стране под запретом. Гонять по тротуарам категорически запрещено. Можно перемещаться исключительно по велодорожкам, ну а если таковых нет, то выезжать разрешено на проезжую часть. Предельная скорость для электросамокатов в городской черте - не более 20 км/ч.

В Испании пользоваться ими можно на велодорожках и улицах, где скорость движения транспорта ограничена 30 км/ч (в Мадриде это около 85% всех улиц). Собственные правила разработало пока руководство только трех самых крупных городов Испании: Мадрида, Барселоны и Валенсии. Водители электросамокатов там должны быть в шлемах и уступать дорогу другим участникам движения, в первую очередь пешеходам. А на территории Японии вообще запрещено свободно передвигаться на электросамокатах и других новомодных девайсах. Это сугубо велосипедная страна.

Ангелина СВЕТЛОВА,

газета "7 дней".-0-

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