Монотерапия антибиотиком не помогает - как белорусские ученые решают проблему

23 января, Минск /Екатерина Кришеник/. Монотерапия, или лечение ряда заболеваний только одним видом антибиотика, теряет свою эффективность из-за роста устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Белорусские ученые исследуют проблему и разрабатывают эффективные решения. О некоторых из них рассказал журналистам заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Гомельского государственного медицинского университета Дмитрий Тапальский, которому Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня вручил диплом доктора медицинских наук, передает корреспондент БЕЛТА.

Ученая степень Дмитрию Тапальскому присвоена за расшифровку механизмов возникновения и распространения экстремальной резистентности антибиотиков, разработку новых микробиологических методов ее выявления и выделение новых перспективных бактериофагов.

"Мы не только проблему обозначили, показали, что монотерапия сейчас не эффективна, остались препараты только глубокого резерва, и даже к ним формируется устойчивость. Наши исследования посвящены тому, чтобы как-то эту проблему преодолеть, - пояснил ученый. - Мы используем комбинации, когда два или три антибиотика взаимно усиливают действие друг друга. С помощью лабораторных исследований, клинической микробиологии подбираем эффективные комбинации". Возможны и альтернативные стратегии, например, локальная антибиотикотерапия. Она используется, в частности, в травматологии, ортопедии. На металлические имплантанты наносят особое антибактериальное покрытие, разработанное, кстати, также отечественными учеными, чтобы доставить антибиотик в очаг воспаления. "Это более эффективно, чем создавать большой очаг в организме в целом", - считает специалист.

Зачастую неэффективность лечения антибиотиками пациенты объясняют недостаточным качеством препаратов. Но это не так. "С точки зрения микробиологической эквивалентности в отношении микроорганизмов, субстанции, которые использует белорусская фарминдустрия, и то, что мы имеем от западноевропейских производителей, они идентичны. По крайней мере, когда мы их используем в лабораторных условиях на микробах, эти лекарственные формы ведут себя одинаково", - утверждает Дмитрий Тапальский.

По его словам, проблема привыкания к антибиотикам, устойчивость к лечению ими характерна для экономически развитых стран. В Беларуси она на таком же уровне, как в США, Канаде, странах Западной Европы.

Вместе с тем ученый не стал предлагать глобальных способов решения проблемы. "Мы, ученые, описываем проблемы со стороны микробов. А уже в дальнейшем управленческие решения должны касаться ограничения использования антибиотиков, проведения мероприятий инфекционного контроля", - сказал Дмитрий Тапальский.-0-