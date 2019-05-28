Мор рыбы произошел на нескольких водоемах Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько фактов гибели рыбы на различных водоемах в Витебской, Могилевской и Минской областях выявили госинспекторы за последние дни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.
Погибшую рыбу обнаружили на озере Званом в Полоцком районе, мелиорированном участке реки Поточанка в Докшицком, водоеме у деревни Трилесино в Дрибинском, обводном канале у деревни Ялча в Червенском районе и Дзержинском водохранилище. Причины выясняют компетентные органы. Во всех случаях отобраны пробы воды, чтобы исследовать ее на наличие загрязняющих веществ. Рыбу направят на ветсанэкспертизу.
В тех случаях, когда есть основания полагать, что загрязнение и гибель рыбы произошли из-за сельхозработ на прилегающих к водным объектам участках, вызваны следственно-оперативные группы. Например, на берегу реки Поточанка инспекторы обнаружили место с выжженной травой и пожелтевшими деревьями, что, возможно, стало последствием слива в воду химикатов.
Согласно Водному кодексу применять удобрения и химические средства защиты растений на расстоянии до 10 м по горизонтали от береговой линии водных объектов запрещено.-0-
Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси
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