Мор рыбы произошел на нескольких водоемах Беларуси

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько фактов гибели рыбы на различных водоемах в Витебской, Могилевской и Минской областях выявили госинспекторы за последние дни, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси.

Погибшую рыбу обнаружили на озере Званом в Полоцком районе, мелиорированном участке реки Поточанка в Докшицком, водоеме у деревни Трилесино в Дрибинском, обводном канале у деревни Ялча в Червенском районе и Дзержинском водохранилище. Причины выясняют компетентные органы. Во всех случаях отобраны пробы воды, чтобы исследовать ее на наличие загрязняющих веществ. Рыбу направят на ветсанэкспертизу.

В тех случаях, когда есть основания полагать, что загрязнение и гибель рыбы произошли из-за сельхозработ на прилегающих к водным объектам участках, вызваны следственно-оперативные группы. Например, на берегу реки Поточанка инспекторы обнаружили место с выжженной травой и пожелтевшими деревьями, что, возможно, стало последствием слива в воду химикатов.

Согласно Водному кодексу применять удобрения и химические средства защиты растений на расстоянии до 10 м по горизонтали от береговой линии водных объектов запрещено.-0-

Фото Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси