Мороз санкциям помеха: война Литвы и Польши с БелАЭС закончилась покупкой опилок у Минска

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Энергетический кризис вынудил страны "периферии" ЕС увеличить закупки древесных отходов в Беларуси, невзирая на вводимые против этой страны санкции и показательный отказ от поставок энергии с БелАЭС, пишет Baltnews.

Борьба за независимость от российского газа закончилась для большинства стран Восточной Европы не только убытками, но и почти безвыходной ситуацией в энергетике. Особенно это стало заметно осенью 2021 года, когда цены на газ на спотовых рынках Европы начали бить рекорды.

В Великобритании банкротство энергетических компаний стало уже почти массовым явлением. С начала сентября о своем уходе с рынка заявили уже более 10 таких корпораций. В стране с сильнейшей экономикой Европы тоже проблемы: крупнейший энергетический концерн Германии E.ON сообщил, что больше не заключает договоров с конечными потребителями на поставки газа из-за роста цен на него.

Естественно, в такой ситуации решать проблемы "периферии" ЕС никто не собирается. При этом страны, отказавшиеся от долгосрочных контрактов с "Газпромом", находятся в особенно тяжелом положении. Сегодняшний кризис грозит уже не только перебоями с электроэнергией, но и срывом отопительного сезона.

Литва и Польша нашли нестандартный выход из этой ситуации - начали закупать в Беларуси древесные пеллеты. Выходит, атомную энергию оттуда закупать нельзя, а древесные отходы - можно.

Во что превратилась война с БелАЭС

Страны Балтии давно борются с белорусской атомной энергией. Изначально Литва, Латвия и Эстония требовали не отправлять в их страны электричество из этой страны по БРЭЛЛ (энергокольцо, объединяющее Беларусь, Россию, Эстонию, Латвию и Литву. - Прим. БЕЛТА). Как можно отделить определенное происхождение электричества в рамках единого энергокольца, в Прибалтике не уточнили. В итоге все просто сделали вид, что выхода из БРЭЛЛ к 2025 году будет достаточно, а пока можно просто притвориться, что белорусская энергия сама не захочет попадать в Литву, Латвию и Эстонию.

Благодаря "антиостровецкому" закону Литва ограничила поступления электричества с БелАЭС в страны Балтии в сентябре 2021 года. Этой инициативой она еще сильнее снизила поставки и усугубила кризис в стране. В итоге балтийской стране все же пришлось обратиться к Беларуси и начать закупки, правда, немного другого энергоносителя - древесных пеллетов.

В пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) сообщили, что в 2021 году прошли крупнейшие экспортные торги пеллетами. В ходе этой сессии было заключено шесть сделок на сумму около 1,2 млн евро. Основными покупателями стали Литва, Польша и Дания.

Эта торговая площадка работает с весны 2020 года. Судя по заявлениям пресс-службы БУТБ, в ходе экспортных биржевых торгов в прошлом году было реализовано пиломатериалов и древесной щепы на общую сумму 16,4 млн евро. Тогда больше половины всех лотов выкупили Литва и Эстония. Однако до настоящего момента сделки носили нерегулярный характер, а объемы продаж были небольшими.

Осенью 2021 года из-за рекордных цен на газ спрос на древесные пеллеты сильно возрос. Только за 9 месяцев текущего года показатель продаж превысил количество экспортных материалов за 2020-й. Причем в текущем году больше всего белорусских древесных отходов закупили Литва и Польша.

Литовский политолог Вадим Воловой отметил, что такие закупки в первую очередь начали частные компании. Причина проста - возник спрос, причем как среди населения, так и среди самоуправлений, которые используют альтернативное топливо и древесные отходы. В этой ситуации нет ничего удивительного. Закупки древесных пеллетов из Беларуси будут продолжаться, пока потребительский рынок этого требует.

Вадим Воловой считает, что сегодня власти Литвы борются с последствиями той проблемы, которую сами же и создали. Сейчас избран метод заморозки тарифов, разбития платежей на несколько лет. Однако отказ от дешевой энергии и углеводородов - это был осознанный выбор руководства страны. Соответственно, сейчас нужно принимать меры, чтобы решать возникающие проблемы.

Напомним, Литва и Польша активно продвигали идею ввода новых антибелорусских санкций. Причем эти ограничительные меры могли затронуть и деревообрабатывающую промышленность страны. На данный момент торговля древесным топливом не находится под санкциями, но власти Беларуси самостоятельно обложили лесоматериалы и продукцию деревообработки вывозными таможенными пошлинами. Согласно указу президента Беларуси Александра Лукашенко, это необходимо для предотвращения дефицита лесоматериалов и продукции деревообработки. Но польские и литовские компании не останавливают даже пошлины.

Топить всем, что горит

Власти Польши также находятся в очень затруднительном положении. Цены на газ достигли рекордных отметок как раз в тот момент, когда Европейский суд ввел ежедневный штраф в 500 тыс. евро, практически запретив добычу угля на шахте "Туров". Также Польша не собирается продлевать с "Газпромом" контракт на поставку российского газа, действующий до 31 декабря 2022 года.

На фоне энергетического кризиса в мире положение восточноевропейской страны кажется почти безвыходным. Российский газ Варшава планирует заменить норвежским, который будет проходить по трубопроводу Baltic Pipe. Проблема лишь в том, что его нужно сначала достроить и запустить. Работы на этом объекте неоднократно приостанавливались. На данный момент сдача трубопровода назначена на 1 октября 2022 года, но что будет, если строительство снова приостановят? Польша останется без газа.

Именно поэтому сегодня восточноевропейская страна использует любые возможности, особенно если речь идет об альтернативных источниках энергии. Политолог, эксперт по Польше Станислав Стремидловский рассказал в беседе с Baltnews, что плохие политические отношения почти никогда не мешали бизнесу выходить на деловые контакты с той или иной страной.

"В 2015 году, когда к власти пришла партия "Право и справедливость", отношения с Москвой сильно ухудшились. Но это не мешало стране закупать уголь у России, потому что он банально дешевле и доступнее, чем альтернативы из других государств. Более того, Польша била рекорды по закупкам российского угля. Подобная ситуация даже раздражала фермеров страны, которые заявляли, что не нужно покупать российский уголь, пока Москва не отменит продуктовое эмбарго. Но санкции не отменили, польские яблоки в Россию не вернулись, а Варшава как покупала уголь у Москвы, так и покупает", - напомнил эксперт.

Он подчеркнул, что в городах Польши не всегда есть централизованное теплоснабжение. Вечная проблема Кракова заключается в том, что как только наступает отопительный сезон, город погружается в смог. Топят всем подряд. Причем это было и в прошлые годы, когда цены на газ были стабильными либо низкими. Сейчас же ситуация еще хуже. Польские муниципалитеты ежегодно формируют комиссии, которые проверяют, чем именно топят в домах, и следят за экологическими нормами, но в этом году их будут отгонять "вилами".

"Сейчас стремительно растут цены на электроэнергию, газ, даже бензин стал дороже. Польше предстоит очень тяжелая зима", - отмечает Станислав Стремидловский. Именно поэтому польские компании закупают белорусские пеллеты, невзирая на санкции против Беларуси. "Им просто некуда деваться", - заключил эксперт.-0-