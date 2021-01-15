Морозная погода в ближайшие дни будет способствовать образованию льда на водоемах - Белгидромет

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозная погода в ближайшие дни будет способствовать образованию льда на водоемах, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"С 12 по 14 января на водных объектах страны отмечалось усиление ледообразовательных процессов. На реках наблюдались колебания уровней воды, на притоке Березины реке Свислочь у деревни Теребуты уровень воды опустился ниже отметки выхода воды на пойму", - сказали в Белгидромете.

На 15 января ледостав и ледостав с полыньями наблюдается на Западной Двине у Суража и деревни Улла (и на большинстве ее притоков), Днепре у Жлобина, Соже у Гомеля, на некоторых их притоках и отдельных притоках Припяти. На остальном протяжении указанных рек, а также на Немане, Вилии и Березине фиксируются забереги и шугоход.

Сплошной ледяной покров отмечается на водохранилищах Заславское, Солигорское, Красная Слобода, озерах Лукомское, Дривяты и Червоное, неполный - на озере Нарочь. На Чигиринском и Вилейском водохранилищах установился ледостав толщиной 10 см и 21 см соответственно.

"В ближайшие дни морозная погода будет способствовать дальнейшему ледообразованию на реках и нарастанию толщины льда на водоемах", - прогнозируют в Белгидромете.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь