Морозов: "Поезд Победы" - олицетворение великого подвига народа в годы ВОВ

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Поезд Победы" - олицетворение великого подвига, которые совершили люди в годы Великой Отечественной войны. Об этом заявил сегодня начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов на торжественном митинге, посвященном открытию экспозиции "Поезд Победы" на вокзале станции Минск-Пассажирский, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Поезд Победы" - олицетворение великого подвига, которые совершили люди в тот тяжелый период, олицетворение борьбы за мир. Нет ничего ценнее, чем мир. 80 лет назад на нашу землю пришла страшная трагедия, которая стала трагедией для миллионов людей. Но 77 лет назад на белорусскую землю стал приходить мир, - сказал Владимир Морозов. - Рельсы - это история дел, судеб, трагедий, счастья. И символично, что поезд будет в Бресте 22 июня как символ той борьбы, целеустремленности, желания жить и сохранить нашу землю для будущих поколений".

По его словам, поезд пройдет по стране около 2,5 тыс. км. "Это вроде бы и немного, но за это время он побывает в восьми городах, - отметил начальник БЖД. - Основой этого проекта, как и других, является постоянное взаимодействие с Российскими железными дорогами. У нас общая история, и этот поезд наше общее достояние. Уверен, что выбранное для реализации время и формат позволит и в дальнейшем использовать этот проект в первую очередь для воспитания подрастающего поколения".

В нашей стране проект реализуется Белорусской железной дорогой и Российскими железными дорогами в Год народного единства и приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Он осуществляется при поддержке Администрации Президента Беларуси и активном содействии республиканского волонтерского центра.

"Поезд Победы" будет курсировать по БЖД с 11 по 28 июня этого года. Как уточнили в БЖД, с 11 по 13 июня экспозиция будет в Минске, 14-15 июня ее смогут посетить жители Орши, 16-17 июня - Витебска, 18 июня поезд сделает остановку в Полоцке, 19-20 июня экспозиция будет доступна для просмотра в Гродно. В Бресте "Поезд Победы" будет с 21 по 24 июня, в Гомеле можно будет побывать в музее 25-26 июня, а завершится показ в Могилеве 27-28 июня - в день освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

"Поезд Победы" - это масштабный историко-просветительский проект, основанный в России командой творческой мастерской "Невский баталист" совместно с медиагруппой "Красный квадрат" при поддержке Министерства науки и высшего образования России, ОАО "Российские железные дороги" и общественной организации "Волонтеры Победы" в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и проведения Года памяти и славы в России. В первый рейс поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в октябре 2020 года. За время работы музей посетили уже порядка 92,5 тыс. человек из 38 городов России.

Этот проект представляет собой уникальную интерактивную экспозицию, основанную на эффекте присутствия, которая создана на базе вагонов передвижного выставочно-лекционного комплекса. Состав "Поезда Победы" включает 12 вагонов, девять из которых - экспозиционные. Один из них посвящен подвигу защитников Брестской крепости - участникам героической обороны, солдатам и командирам Красной армии, а также женщинам и детям - членам семей военнослужащих, принявшим первый удар немецких войск на себя.

В основе - трехмерные панорамы: живописные полотна, макеты и много предметного плана на расстоянии вытянутой руки. Маршрут по "Поезду Победы" - это переход от одного эпизода к другому: предвоенные годы - Великая Отечественная - Победа. На сегодня в музеях мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, добавили в БЖД.

"Экспозиция уникальна и своим мультимедийным сопровождением. Кроме того, в ней используются объемный звук, театральное освещение, механические спецэффекты, датчики присутствия, голограммы, панорамы боев в виртуальной реальности, киносъемка исторических реконструкций, трехмерная компьютерная графика с моделями военной техники. Для каждой зоны экспозиции специально написана своя музыка", - отметили в пресс-центре БЖД.

Проект "Поезд Победы" является социальным как в России, так и в Беларуси. Время работы экспозиции с 10.00 до 20.00. Перерыв с 14.00 до 15.00. Экспозиция рекомендована к посещению взрослыми и детьми с 12 лет. В одном вагоне "Поезда Победы" одновременно могут находиться не более 10 посетителей, время прослушивания аудиогида составляет 5 мин., общее время экскурсии - 45 мин.

"В связи с ограниченной пропускной способностью поезда и сложившейся эпидситуацией посещение экспозиции будет осуществляться только организованными группами жителей регионов по пригласительным билетам, распространяемым среди организаций и учебных заведений Беларуси местными органами исполнительной власти. Работа экспозиции будет организована с учетом рекомендаций Минздрава по профилактике и предупреждению распространения вирусных инфекций. Посетители обязаны соблюдать масочный режим", - добавили в БЖД.-0-

Фото Оксаны Манчук