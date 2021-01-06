6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы до 11 градусов, снег и гололедица ожидаются в Беларуси в выходные, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В предстоящие выходные в Беларуси установится зимний характер погоды. Температура воздуха будет постепенно понижаться и в конце недели опустится до обычных для января значений. При этом в ночные часы по северу страны столбики термометров опустятся ниже минус 10, в южных районах страны морозы будут более скромные. Осадки пройдут в основном в виде снега и мокрого снега, поэтому во многих районах установится снежный покров. Его прирост к воскресенью в отдельных районах может достигать 15-20 см", - рассказали в Белгидромете.

В четверг, 7 января, на большей части территории Беларуси пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1, днем будет от минус 2 до плюс 3 градусов.

В пятницу, 8 января, на большей части территории страны пройдут осадки (в основном мокрый снег, по югу с дождем), ночью местами сильный мокрый снег. В отдельных районах ожидаются слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 2, днем будет от минус 4 до плюс 3 градусов.

В субботу, 9 января, временами будут выпадать осадки, в основном снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, в северных районах - до 8 градусов мороза. Днем будет от минус 6 по северу до плюс 1 по югу.

В воскресенье, 10 января, местами по Беларуси пройдет кратковременный снег, мокрый снег. В отдельных районах ожидается слабый туман, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов мороза, по югу - минус 1-3. Днем будет 1-8 градусов ниже нуля.

По предварительным прогнозам синоптиков, в начале следующей недели морозная погода сохранится, а осадков станет меньше.-0-

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