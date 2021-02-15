Морозы до 28°С ожидаются в Беларуси на этой неделе

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы до 28 градусов ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В течение рабочей недели погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, поэтому существенных осадков в основном не ожидается. Лишь в среду и четверг, 17 и 18 февраля, в северо-восточных и юго-западных районах под влиянием атмосферных фронтов пройдет кратковременный снег. Сохранится морозная погода, хотя в разрезе страны температурный фон будет достаточно контрастный. По юго-западу морозы будут менее трескучими, а в среду, 17 февраля, температура в этом регионе даже поднимется до плюс 1 градуса", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 16 февраля, будет без существенных осадков, лишь днем по северо-востоку Беларуси пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами возможен туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса мороза, при прояснениях - минус 24-26, в западных районах - минус 12-16. Днем будет 5-10 градусов ниже нуля, по востоку - минус 11-14.

В среду, 17 февраля, в юго-западных и северо-восточных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 10-17 градусов мороза, по юго-западу - минус 7-9. Днем будет 3-10 градусов ниже нуля, по юго-западу - от минус 2 до плюс 1.

В четверг, 18 февраля, будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу Беларуси пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 16-23 градуса мороза, местами - минус 24-25, в юго-западных районах - минус 10-15. Днем будет 7-14 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 4-6.

В пятницу, 19 февраля, будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 20-26 градусов мороза, местами - до минус 28, в юго-западных районах - минус 16-19. Днем будет 7-14 градусов ниже нуля, по юго-западу - минус 3-6.-0-

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