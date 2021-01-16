Морозы до -29°С ожидаются в Беларуси 17 января

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16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы до 29 градусов ожидаются в Беларуси 17 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В воскресенье будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный 2-7 м/с.
Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса мороза, местами при прояснениях - минус 25-29, по крайнему юго-западу - минус 16-18. Днем будет 13-19 градусов ниже нуля.-0-