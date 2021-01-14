Морозы до -29°С ожидаются в Беларуси к концу недели

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы до 29 градусов ожидаются в Беларуси к концу недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На территории Беларуси установилась морозная погода. Температура воздуха начнет постепенно понижаться уже сегодня, но основное похолодание еще впереди. С субботы, 16 января, ожидается усиление морозов. В ночные часы местами по стране температура воздуха опустится до 25-29 градусов ниже нуля", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 15 января, ночью во многих районах, днем местами по Беларуси пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура воздуха в течение суток составит 13-19 градусов мороза, местами - минус 20-22, в юго-западных районах - минус 9-12.

В субботу, 16 января, местами по стране пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 16-23 градуса мороза, при прояснениях - до минус 25. Днем будет 13-20 градусов ниже нуля, местами - до минус 22, по Брестской области - минус 10-12.

В воскресенье, 17 января, ночью и утром в отдельных районах Беларуси пройдет небольшой снег, днем преимущественно без осадков. На дорогах местами ожидается гололедица. Ветер прогнозируется северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 18-25 градусов мороза, при прояснениях - минус 26-29. Днем будет 14-19 градусов ниже нуля.

По предварительным прогнозам синоптиков, холодная погода сохранится до середины следующей недели.-0-

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