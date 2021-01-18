18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы в Беларуси ослабнут с середины недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Прошедшие выходные в Беларуси в среднем оказались на 10-15 градусов ниже климатической нормы, причем 17 января отрицательные отклонения в отдельных районах достигали 18 градусов. С 16 по 18 января ночью температура на большей части территории страны опускалась ниже 20 градусов мороза. Минимальное значение температуры воздуха отмечено в ночь на 17 января на метеостанции Слуцк - минус 28,7", - рассказали в Белгидромете.

На этой неделе ожидается смена погодных условий. "В начале недели еще сохранится морозная погода, но уже начиная со среды по юго-западу, а в дальнейшем по всей территории Беларуси ожидается повышение температурного фона. Затем до конца недели температуры воздуха будут в основном колебаться от слабоотрицательных до слабоположительных значений, лишь в ночь на четверг, 21 января, по востоку страны еще подморозит до минус 13-15. При повышении температуры воздуха с середины недели осадки будут идти в виде мокрого снега и дождя. Местами образуется гололед", - прогнозируют синоптики.

Во вторник, 19 января, ночью и утром местами по стране пройдет небольшой снег, днем будет преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 19-24 градуса мороза, местами - минус 25-27, в северных районах - минус 13-18. Днем будет 10-16 градусов ниже нуля.

Затем в юго-западных районах Беларуси ожидается ослабление морозов. В среду, 20 января, ночью по Брестской и Гродненской областям, днем на большей части территории страны пройдет кратковременный снег, слабая метель. Днем по юго-западу прогнозируется мокрый снег, возможен дождь, местами гололед. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 16-23 градуса мороза, при прояснениях - до минус 26, по юго-западу - минус 9-15, в крайних юго-западных районах Брестской области - минус 6-8. Днем будет 6-13 градусов ниже нуля, по юго-западу - от минус 5 до плюс 1.

Далее морозы будут ослабевать по всей стране. В четверг, 21 января, ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по северо-востоку, пройдут кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от нуля по юго-западу до минус 13-15 градусов по востоку, днем будет от минус 2 до плюс 4.

В пятницу, 22 января, будет преимущественно без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем будет от минус 2 до плюс 4 градусов.-0-

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