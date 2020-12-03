3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Морозы в Беларуси усилятся в начале следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Декабрь - самый темный месяц года. В среднем в Минске за месяц бывает только 27 солнечных часов. При средней продолжительности светового дня немногим более 7 часов совершенно ясной погоды в наших широтах в декабре не бывает. Только выпавший снег создает дополнительную подсветку. По последним данным, повсеместно в Беларуси установился снежный покров высотой 1-7 см, лишь на северо-востоке Витебской области толщина снега составляет 12 см", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 4 декабря, поступление теплой и влажной воздушной массы с южных широт обусловит преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, которые не существенно повлияют на высоту снежного покрова. В отдельных районах ожидается гололед, слабый туман. На дорогах местами возможна гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 1, днем будет от минус 1 до плюс 4 градусов.

На предстоящих выходных погоду в основном обусловит периферия антициклона с центром над Средней Волгой, только ночью в субботу, 5 декабря, еще сохранится влияние влажной воздушной массы. В субботу будет преимущественно облачно. Ночью местами по стране пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. По востоку на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток составит от нуля до плюс 5, в восточных районах - 1-3 градуса мороза, днем по западу - 6-8 градусов тепла.

В воскресенье, 6 декабря, будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит от минус 7 по востоку до плюс 5 по западу страны. Днем будет от минус 4 до плюс 3, в юго-западных районах - 4-6 градусов тепла.

В начале следующей недели морозы усилятся. В понедельник-вторник, 7-8 декабря, при повышенном фоне атмосферного давления юго-восточный ветер начнет приносить воздух с Нижнего Поволжья, где установилась аномально холодная погода. Будет преимущественно без осадков. Местами на дорогах ожидается гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза, по востоку при прояснениях - до минус 10. Днем будет 1-6 градусов ниже нуля, в крайних западных районах - от нуля до плюс 2. Ощущение холода усилит порывистый ветер.

По предварительным прогнозам синоптиков, в середине недели сохранится зимний характер погоды.-0-

Прогноз погоды на неделю