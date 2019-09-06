Мошенники от имени "Белпочты" рассылают сообщения о выигрыше смартфона

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белпочта" предупреждает об участившихся случаях мошенничества в интернете, сообщает БЕЛТА.
Пользователям приходят сообщения на электронную почту якобы от имени "Белпочты" о выигрыше смартфона Samsung Galaxy S10. Для получения приза мошенники предлагают выбрать подарочную коробку, затем перейти по указанной в сообщении ссылке, подтвердить свои данные, уплатить Br5 за доставку подарка.
"Белпочта" обращает внимание, что никаких розыгрышей ценных призов не проводит, и просит своих клиентов быть бдительными и игнорировать подобные сообщения.
"Эти сообщения - мошенничество со стороны неизвестных лиц. Информация обо всех акциях РУП "Белпочта" публикуется только на официальном сайте предприятия", - подчеркнули в компании.-0-