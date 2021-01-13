Мошенники создают сайты от имени "Белпочты" для хищения денег с банковских карт

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мошенники создают фейковые сайты от имени РУП "Белпочта" для хищения денег с банковских карт, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"Участились случаи кибермошенничества в сфере продажи и доставки товаров, приобретаемых гражданами через интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт с помощью поддельных сайтов РУП "Белпочта". При этом внешние атрибуты сайтов зачастую полностью копируют дизайн официального интернет-портала и товарный знак национального оператора почтовой связи. Для правдоподобности используются доменные имена, отличающиеся от оригинального belpost.by одним или несколькими символами (bellpost.be, bellpochta.be, belpost.bj, belposta.bz, belpost.getpay.by и т.п.)", - рассказали на предприятии.

Полем мошеннической деятельности, как правило, являются популярные торговые интернет-площадки, на которых граждане размещают различные объявления о купле/продаже товаров. Злоумышленник, выступающий в роли покупателя/продавца, связывается с потенциальной жертвой посредством мессенджеров (Viber, WhatsApp и др.). Под видом оплаты либо получения денежных средств за товар он предлагает воспользоваться услугами национального оператора почтовой связи. С этой целью направляется специально подготовленная ссылка на фишинговый сайт. Человек, перейдя по ссылке, вводит в пустые поля "сервиса оплаты" данные своей банковской платежной карты, после подтверждения которых производится полное списание денежных средств.

Также мошенники рассылают на электронные почтовые адреса уведомления об оплате доставки заказанного товара, причем независимо от того, ожидается ли его поступление или нет. Далее предлагается перейти по ссылке на фишинговую интернет-страницу с формой оплаты, после проведения которой происходит хищение денежных средств с банковской платежной карты.

Чтобы вовремя распознать мошенников и не пострадать от их действий, "Белпочта" рекомендует обращать внимание на некоторые характерные признаки. Например, код страны и мобильного оператора в номере мобильного телефона не соответствует региону проживания, доменное имя открытого по ссылке сайта в адресной строке не соответствует официальному интернет-ресурсу организации. Также должно насторожить, если предлагается только один способ оплаты и доставки товара, причем исключительно по направляемой ссылке. "При обнаружении признаков возможного мошенничества лучшим решением является незамедлительный отказ от сделки", - подчеркнули в "Белпочте".-0-