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30 октября 2019, 09:00

"Москва": электронное бронирование квартир в новом доме - только один день!

Продажи квартир в многофункциональном комплексе "Минск Мир" сегодня ведутся уже в шести кварталах. И вот важная новость для тех, кто хотел бы приобрести себе жилье - на 1 ноября объявлен старт продаж квартир в седьмом квартале комплекса – "Евразия", в доме "Москва". А забронировать покупку по интернету заранее можно только один день – 31 октября до полуночи!

Самые лучшие цены - всегда на старте продаж. Поэтому в дни, когда начинается реализация квартир, в офисе застройщика многолюдно - покупатели хотят забронировать за собой лучшие варианты. Кому-то важна этажность. Кто-то рассчитывает приобрести определенную площадь. Огромное внимание уделяется и планировкам. Именно поэтому покупатели спешат в отдел продаж с самого утра - хочется купить именно свое!

Крупнейший белорусский застройщик готов помочь покупателям - накануне старта продаж только на один день, 31 октября до 24.00, на сайте застройщика будет работать окно электронного бронирования очереди на покупку квартиры!

Все интуитивно понятно: после того, как будущий покупатель нажмет кнопку "Занять очередь", ему будет предложено заполнить несколько полей для идентификации и присвоен уникальный номер. Этот номер-код необходимо на следующий день, 1 ноября, назвать менеджеру в отделе продаж - и вы сможете выбрать именно ту квартиру, которую хотели бы приобрести. Приоритет в выборе квартир получат те покупатели, которые забронируют свою очередь на сайте!

А желающих будет немало. Ведь "Минск Мир" - особенное место. Самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Это не просто звучный слоган, а звание, подтвержденное престижной международной наградой - премии EuropaProperty.

Издатель журнала EuropaProperty Guides Крэйг Смит вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу награду EuropaProperty за успешную реализацию проекта: "Минск – Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!
Издатель журнала EuropaProperty Guides Крэйг Смит вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу награду EuropaProperty за успешную реализацию проекта: "Минск – Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!

Здесь предусмотрено комплексное и многофункциональное развитие городской территории, которое предполагает наличие всей необходимой инфраструктуры и для комфортной жизни, и для занятия бизнесом. Это принцип создания "города в городе", которым руководствуется компания-застройщик.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" - это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Особенности квартала "Евразия" определяются удачной планировкой - восемь жилых домов квартала и здание ЖЭС распределяются равномерно по периметру, а в центре квартала разместятся детский сад на 230 мест, игровые и спортивные площадки. При этом в южном направлении жители получат панорамные виды на красивый парк, который здесь будет создан. В шаговой доступности у жителей квартала "Евразия" будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, музей, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, две школы и три детских сада.

Дом "Москва" начал строиться в мае нынешнего года, в сентябре будущего запланирована его сдача. Здесь будет 21 этаж и 250 квартир различной площади - от 27,9 до 74,9 кв. метров. Квартиры легко объединять, получая при этом большую площадь. При этом ширина квартир-студий – 4,25 м, их можно зонировать перегородками и выделить спальную зону.

Дом "Москва"
Дом "Москва"

Просторное дизайнерское лобби с местом для консьержа имеет площадь 40 кв. метров, зону встречи гостей и санитарную комнату с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных. Здесь же – байк-бокс с колясочной. Подъезд сквозной.

Лобби дома "Москва"
Лобби дома "Москва"

Дом отличается интересной планировкой:

– на первом этаже - 10 квартир с отдельными входами непосредственно с улицы. Над входами – прозрачный козырек, а также стеклянная витражная дверь;

– часть квартир второго этажа - с собственными террасами;

– квартиры третьего и четвертого этажа - с французскими балконами;

– квартиры с пятого этажа и выше имеют застекленные лоджии или балконы;

Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света, часть квартир второго этажа - с террасами
Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света, часть квартир второго этажа - с террасами

– большие окна с использованием триплексного стекла для безопасности и детскими замками наполнят квартиры светом и воздухом;

– дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции жалюзи и служат для обеспечения работы наружных блоков кондиционеров, которые могут быть размещены жильцами на лоджиях;

Дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции
Дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции

– дом оборудован тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS, один из которых – впечатляющий панорамный, из которого открывается прекрасный вид на город;

– все квартиры - свободной планировки.

С северной стороны дома "Москва" будет создана обширная зона озеленения с детскими игровыми площадками, уголками отдыха и баскетбольной площадкой. Рядом с домом расположена парковка, а на въезде - комплекс "перехватывающих" парковок.

Новое предложение в комплексе "Минск Мир" заинтересует многих, и нет причин откладывать на потом покупку квартиры в доме "Москва". Ведь крупнейший белорусский застройщик готов предложить целый ряд уникальных инструментов финансирования покупки для тех, кто не готов заплатить за квартиру всю требуемую сумму. Достаточно семье иметь стабильный доход – и собственная квартира в доме "Москва" может стать реальностью!

Во-первых, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика - в комплексе "Минск Мир" она предоставляется на срок до 10 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно – в отношениях с клиентами компания руководствуется принципами доверия.

Во-вторых, покупателям будут интересны партнерские банковские программы кредитования, которые подписаны с четырьмя ведущими банками страны. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. Таким образом, при первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

Все подробности, в том числе электронное бронирование – на сайте BIR.BY. А выбрать квартиру в доме "Москва", получить консультацию и приобрести жилье в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Короткий номер для всех операторов мобильной связи 7675. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

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