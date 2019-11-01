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01 ноября 2019, 08:30

"Москва": начались продажи квартир в новом квартале комплекса "Минск Мир"

На сайте застройщика, который выполняет возведение многофункционального комплекса "Минск Мир" на месте старого столичного аэропорта, до сегодняшнего дня предлагались квартиры в домах шести кварталов. Но комплекс растет быстро – 1 ноября стартовали продажи квартир в седьмом квартале – "Евразия", в доме "Москва". Накануне, 31 октября, желающие могли воспользоваться электронным бронированием своей очереди на сайте застройщика.

Электронное бронирование особенно популярно у тех покупателей, которые понимают – на старте продаж всегда лучшие цены, и можно выбрать именно ту квартиру, о которой мечталось. Поэтому несколько десятков потенциальных покупателей воспользовались этой услугой застройщика, чтобы в день старта чувствовать себя спокойнее – вожделенную квартиру никто уже не перехватит. Приоритет в выборе квартир получат те покупатели, которые забронировали свою очередь на сайте!

А желающих приобрести жилье в комплексе "Минск Мир" немало! Не удивительно – это самый масштабный многофункциональный комплекс Европы. Для комплекса "Минск Мир" это не просто звучный слоган, а звание, подтвержденное престижной международной наградой – премии EuropaProperty.

Издатель журнала EuropaProperty Guides Крэйг Смит вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу награду EuropaProperty за успешную реализацию проекта: "Минск-Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!
Издатель журнала EuropaProperty Guides Крэйг Смит вручил вице-президенту компании Dana Holdings Бояну Каричу награду EuropaProperty за успешную реализацию проекта: "Минск-Мир" в 2018 году признан самым масштабным многофункциональным комплексом в Европе!

Беларусь впервые была широко представлена на этом престижном форуме и вызвала огромный интерес у гостей и участников выставки
Беларусь впервые была широко представлена на этом престижном форуме и вызвала огромный интерес у гостей и участников выставки

Здесь предусмотрено комплексное и многофункциональное развитие городской территории, которое предполагает наличие всей необходимой инфраструктуры и для комфортной жизни, и для занятия бизнесом. Это принцип создания "города в городе", которым руководствуется компания-застройщик.

Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" – это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни
Многофункциональный комплекс "Минск-Мир" – это "город в городе", в котором будет все необходимое для комфортной жизни

Деловым сердцем всего комплекса должен стать Минский международный финансовый центр MinskWorld, который создается при поддержке Дубайского международного финансового центра и призван стать крупнейшим средоточием инвестиций в регионе. Соглашение о сотрудничестве с эмиратом Дубай поддержано на высшем государственном уровне.

Минский Международный финансовый центр в многофункциональном комплексе "Минск-Мир"
Минский Международный финансовый центр в многофункциональном комплексе "Минск-Мир"

Особенности квартала "Евразия" определяются его центральным положением в застройке комплекса. Восемь жилых домов квартала и здание ЖЭС распределяются равномерно по периметру, а в центре квартала разместятся детский сад на 230 мест, игровые и спортивные площадки. При этом в южном направлении жители получат панорамные виды на красивый парк, который здесь будет создан. В шаговой доступности у жителей квартала "Евразия" будут две станции метро и многочисленные остановки наземного общественного транспорта, музей, поликлиника, медицинский центр, огромный торгово-развлекательный центр, две школы и три детских сада.

Немало важных и востребованных социальных объектов расположено буквально в соседних кварталах. Так, в шаговой доступности у жителей квартала "Евразия" будут музей, поликлиника, медицинский центр, Международный финансовый центр и огромный торгово-развлекательный центр, две школы, три детских сада и парковая зона.

Дом "Москва" начал строиться в мае нынешнего года, в сентябре будущего запланирована его сдача. Здесь будет 21 этаж и 250 квартир различной площади – от 27,9 до 74,9 кв. метров. Квартиры легко объединять, получая при этом большую площадь. При этом ширина квартир-студий – 4,25 м, их можно зонировать перегородками и выделить спальную зону.

Дом "Москва"
Дом "Москва"

Просторное дизайнерское лобби с местом для консьержа имеет площадь 40 кв. метров, зону встречи гостей и санитарную комнату с пеленальным столиком и местом для мытья лап домашних животных. Здесь же – байк-бокс с колясочной. Подъезд сквозной.

Лобби дома "Москва"
Лобби дома "Москва"

Дом отличается интересной планировкой:

– на первом этаже – 10 квартир с отдельными входами непосредственно с улицы. Над входами – прозрачный козырек, а также стеклянная витражная дверь;

– часть квартир второго этажа – с террасами;

– квартиры третьего четвертого этажа – с французскими балконами;

– квартиры с пятого этажа и выше имеют застекленные лоджии или балконы;

Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света, часть квартир второго этажа – с террасами
Остекленная лоджия и французские окна станут дополнительным источником света, часть квартир второго этажа – с террасами

– большие окна с использованием триплексного стекла для безопасности и детскими замками наполнят квартиры светом и воздухом;

– дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции жалюзи и служат для обеспечения работы наружных блоков кондиционеров, которые могут быть размещены жильцами на лоджиях;

Дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции
Дизайнерские решетки на фасаде дома выполняют функции

– дом оборудован тремя бесшумными скоростными лифтами OTIS, один из которых – впечатляющий панорамный, из которого открывается прекрасный вид на город;

– все квартиры – свободной планировки.

С северной стороны дома "Москва" будет создана обширная зона озеленения с детскими игровыми площадками, уголками отдыха и баскетбольной площадкой. Рядом с домом расположена парковка, а на въезде – комплекс "перехватывающих" парковок.

Новое предложение в комплексе "Минск Мир" заинтересовало многих, и нет причин откладывать на потом покупку квартиры в доме "Москва". Ведь крупнейший белорусский застройщик готов предложить целый ряд уникальных инструментов финансирования покупки для тех, кто не готов заплатить за квартиру всю требуемую сумму. Достаточно семье иметь стабильный доход – и собственная квартира в доме "Москва" может стать реальностью!

Во-первых, можно воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика – в комплексе "Минск Мир" она предоставляется на срок до 10 лет. При уплате 30% от стоимости квартиры оставшаяся сумма просто делится равными платежами на количество месяцев выбранной рассрочки. Ни справки о доходах, ни поручителей при этом не нужно – в отношениях с клиентами компания руководствуется принципами доверия.

Во-вторых, покупателям будут интересны партнерские банковские программы кредитования, которые подписаны с четырьмя ведущими банками страны. Получить финансирование можно на 90 % стоимости жилья сроком до 20 лет. Таким образом, при первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе – 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке!

Все подробности – на сайте BIR.BY и по номеру телефона 7675. А выбрать квартиру в доме "Москва", получить консультацию и приобрести жилье в крупнейшем многофункциональном комплексе Европы можно в отделе продаж компании по адресу: г. Минск, ул. Мстиславца, 9, Dana Center, 1-й этаж. Отдел работает с 08:30 до 20:30 по будним дням и с 9:00 до 20:00 – в выходные. Телефоны: +375 17 39-39-465, +375 17 39-39-465.

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