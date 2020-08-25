Москва передала Минску документы по третьему этапу испытаний вакцины "Спутник V" - Мурашко

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия направила Беларуси необходимые документы для совместного исследования вакцины против нового коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

"Отправлены документы по вакцине, они сейчас рассматривают их, и мы предложили выступить страной для проведения клинических исследований, они подтвердили, что заинтересованы в этом. Количество человек будет определяться дизайном клинических исследований", - сказал министр во время рабочей поездки в Калужскую область.

Как ранее сообщалось, президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились, что Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса, а также о том, что граждане республики в добровольном порядке примут участие в третьем этапе испытаний препарата.-0-