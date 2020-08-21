Москвичи провели акцию в поддержку братской Беларуси

21 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Москвичи провели сегодня акцию в поддержку братской Беларуси напротив здания белорусского посольства в Москве, передает корреспондент БЕЛТА.

Участники акции выстроились в цепочку, на всех были надеты белые майки с изображением Государственного флага Беларуси, портретом Президента Беларуси и надписями: "За Лукашенко! За братскую Беларусь!". В руках они держали красно-зеленые флажки с изображением Государственного герба Беларуси.

"Здесь собрались москвичи, представители разных взглядов и профессий, - сказала журналистам депутат Московской городской думы Елена Шувалова. - Мы пришли, потому что очень любим Беларусь и белорусский народ".

Другой участник акции житель Москвы Владимир Горбановский отметил: "Я поддержал эту акцию, потому что Александр Лукашенко является председателем Высшего Госсовета Союзного государства, и мы надеемся, что после его победы на выборах ярче будет развиваться Союзное государство. Мы рады, что в городах Беларуси обстановка успокоилась, родители начали заниматься своими детьми, готовить их в школу. Нужно было время, и народ разобрался".

Многие прохожие благожелательно относились к акции, фотографировали ее на телефоны и приветственно махали руками. Некоторые из них интересовались, где можно купить такие майки, как у участников акции. "Мы специально заказали эти майки за личные средства", - пояснила Елена Шувалова.

Дежурившие неподалеку московские полицейские не мешали проведению акции. Она прошла без каких-либо инцидентов.-0-.