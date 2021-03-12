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12 марта 2021, 15:04

Мотивационные тренинги и воспитание патриотов - Минтруда будет сотрудничать с фондом Алексея Талая

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Социальное государство в работе"
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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты и Благотворительный фонд Алексея Талая сегодня подписали соглашение о сотрудничестве во время круглого стола по обсуждению наиболее актуальных вопросов, волнующих родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на базе Белорусского протезно-ортопедического восстановительного центра, передает корреспондент БЕЛТА.

Сотрудничество предполагается в сфере социальной защиты инвалидов, совместной профилактической и просветительной работы по вопросам инвалидности и укреплению в сознании общества уважительного отношения к правам и достоинству этой категории граждан.

Как отметила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, запланированы мотивационные тренинги с людьми с инвалидностью в учреждениях социального обслуживания, круглые столы, семинары, конференции и иные мероприятия. И именно личность Алексея Талая для такого сотрудничества подходит как нельзя лучше. "Это образец мужества, большой силы воли. Он великолепно мотивирующий спикер. Нам надо, чтобы он встречался с молодежью, у которой есть инвалидность, рассказывал и показывал, что жизнь продолжается и надо ставить перед собой цели и добиваться их. Быть крепким духом", - пояснила Ирина Костевич.

Первое мероприятие запланировано уже в апреле: в Ивенецком доме-интернате Алексей Талай встретится с детьми, у которых есть физические отклонения. Всего таких домов-интернатов, где проживают дети-инвалиды и молодые инвалиды, в стране девять.

"Второе мероприятие - мотивационный тренинг, который пройдет в Минске в реабилитационном центре для детей-инвалидов. "Важно на примере показать, как достигать результатов, искать себя в профессии независимо от каких-то ограничений", - добавила Ирина Костевич.

Также Минтруда и соцзащиты намерено совместно с фондом реализовать проект "Дети Беларуси - ветеранам и будущим поколениям". Сам Алексей Талай пояснил, что этот проект нацелен на патриотическое воспитание и развитие инклюзивного общества. В юношестве лишившись рук и ног, парень смог во всех смыслах выстоять благодаря примеру деда, прошедшего войну. Истории преодоления и борьбы за жизнь его очень мотивировали. Поэтому в рамках проекта будет собрана большая коллекция видеорассказов еще живых ветеранов. Возможно, кому-то это поможет в преодолении личных жизненных трудностей. Кроме того, детей и подростков будут вовлекать в волонтерство, благотворительность. Они смогут в том числе внести свой вклад в появление в трех городах-героях - Бресте, Минске и Москве - памятников для увековечения народного подвига в Великой Отечественной войне.

Алексей Талай отметил, что в Беларуси есть все необходимое, собственные разработки для оказания помощи и поддержки семьям, в которых есть дети с инвалидностью. Он вспомнил, как еще некоторое время назад помогал организовывать доставку из Европы велосипедов для детей с ДЦП. "А сегодня это все производится в нашей стране", - подчеркнул он. И за это нужно быть благодарными и пользоваться предлагаемыми разработками, средствами реабилитации. А если у кого-то не хватает средств, можно прибегнуть к помощи благотворительных фондов. "Общественная инициатива должна выйти на новый уровень понимания того, что мы вместе, мы народ и должны где-то по копейке, где-то по рублю помочь тому, кто живет в твоем доме, твоем районе, городе. Это признак зрелого общества, инклюзивного общества, когда мы все вовлекаемся в благотворительные проекты", - сказал Алексей Талай.

По его словам, главная цель фонда - помогать всеми возможными средствами людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, вовлекать в волонтерство молодых и взрослых, развивая культуру милосердия и участия в добрых делах.

Фонд постоянно проводит тренинги с учащейся и студенческой молодежью: ребят мотивируют на здоровый образ жизни и достижение целей. Системная поддержка детей и взрослых с инвалидностью через создание реабилитационного центра и деревни с внедрением самых передовых программ, вовлечение в паралимпийские виды спорта, профориентация и социализация через трудоустройство - основная стратегия фонда.

В круглом столе сегодня участвовали представители министерств труда и социальной защиты, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, внутренних дел, по налогам и соборам, Департамента по гуманитарной деятельности, комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома. Обсуждались вопросы производства технических средств социальной реабилитации, оказания помощи по уходу на дому, реабилитации, образования и трудоустройства, безбарьерной среды, жилищных отношений и другие.

Ирина Костевич обратила внимание, что такой конструктивный диалог очень важен. Дискутируя, участники узнают и получают обратную связь по тому, что уже делается в стране для улучшения качества жизни граждан, сообща ищут варианты решения проблемных вопросов.

"В Беларуси 6% населения - это люди с инвалидностью. Их социальная поддержка реализуется через трудовое, налоговое законодательство, социальное обслуживание. По итогам прошлой пятилетки только на выплату пособий, пенсий, адресной социальной помощи и бесплатное санаторно-курортное лечение таких категорий граждан государством было направлено более Br13 млрд, - отметила министр. - В стране 34 тыс. детей, которые имеют разную степень утраты здоровья. И мы понимаем те проблемы, с которыми сталкиваются родители. Мы хотели услышать, где, быть может, отстает от реалий законодательство, найти направления, по которым надо двигаться". И такие диалоговые площадки еще будут проводиться, заверила Ирина Костевич.

Кроме того, участвовавшие в мероприятии родители смогли ознакомиться с ассортиментом средств реабилитации, выпускаемых для детей-инвалидов, а также высказать свои пожелания по улучшению производства таких средств непосредственно тем людям, которые участвуют в их разработке и изготовлении.-0-

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Теги
дети инвалиды Министерство труда и соцзащиты сотрудничество
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