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13 ноября 2020, 19:01

Мотивационный видеоролик курсанта университета МЧС отмечен спецпризом всероссийского конкурса

Фото Университета гражданской защиты МЧС
Фото Университета гражданской защиты МЧС

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный приз жюри IV Всероссийского конкурса "Герои, живущие рядом" получил мотивационной видеоролик, подготовленный курсантом Университета гражданской защиты МЧС Александром Пивоваровым. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

"Работа будущего спасателя отмечена в номинации "Лучший видеоролик" проекта "Эстафета поколений" за отражение спортивных достижений и активной гражданской позиции. В ней автор рассказывает о жизненном пути и целях, которые ставит перед собой главная героиня - первая чемпионка мира по рукопашному бою в Беларуси, преподаватель кафедры физической подготовки и спорта Университета гражданской защиты МЧС Ольга Бондар (Комарова). Главной идейной линией ролика проходит тема железной мотивации для достижения спортивных результатов", - рассказал Андрей Садовский.

IV Всероссийский конкурс мотиваторов и видеороликов "Герои, живущие рядом" проходил в рамках проводимого в России Года памяти и славы. Его цель - привлечение внимания к использованию современных форм патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, а также укрепление связи поколений.

В конкурсе приняли участие молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, учащиеся образовательных учреждений всех типов, представители детских и молодежных общественных объединений патриотической направленности, предприятий, организаций.-0-

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