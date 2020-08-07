Мотивированный и целеустремленный человек всегда сможет заработать в своей стране - мнение

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мотивированный и целеустремленный человек всегда сможет заработать в своей стране. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал популярный вокальный исполнитель, директор Борисовского образовательно-продюсерского центра "Голоса" Егор Канн.

"К сожалению, некоторые ждут, что государство все им принесет на блюдечке. Но каждый сам должен делать все возможное, чтобы быть счастливым человеком, а это значит - иметь прекрасную семью, любимую работу. И для того, чтобы это появилось, нужно хорошо потрудиться, - сказал Егор Канн. - Я работаю лет с 12-ти. Сначала собирал ягоды на фермерских хозяйствах. В 15 лет поступил в колледж, работал курьером, официантом, пел в караоке, потом получил образование и поехал по распределению. Я успел много где поработать и всегда зарабатывал деньги. К слову, я открыл свое дело, которое благополучно процветает уже пятый год. Уверен, мотивированный и целеустремленный человек всегда сможет заработать в своей стране".

Молодой человек уже принял участие в избирательной кампании. "Я проголосовал досрочно, потому что в день выборов 9 августа я и мои воспитанники будем выступать на концертах на избирательных участках. Гражданский долг каждого - принять участие в судьбе своей страны. Я голосовал за развитие, за ту страну, где каждый может себя реализовать, за наше будущее", - добавил он.-0-