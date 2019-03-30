Мотивы слуцких поясов нашли отражение в экстерьере и интерьере здания Верховного суда

30 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мотивы слуцких поясов нашли отражение в экстерьере и интерьере нового здания Верховного суда Беларуси, такая информация озвучена в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Здание Верховного суда, строительство которого было начато в октябре 2016 года, расположилось напротив Дворца Независимости. "Фасад представляет собой трехчастность - имеется вертикаль власти с гербом и две симметричные части, подразумевающие весы Фемиды", - отметил главный архитектор УП "Минскпроект" Владимир Архангельский. Весы обрамляет орнамент - отсылка к тканой флористике со слуцких поясов. Белорусская символика легко считывается даже в движении по улице Орловской и проспекту Победителей.

Фасад здания сделали зеркальным. Такой же прием применен и в оформлении Дворца Независимости. "Соседство использовали и в художественных целях. В новом здании Верховного суда много заимствований. Но плагиатом это не назовешь - художники использовали свои же идеи", - рассказали в эфире. Например, Фемиду - богиню правосудия, которая будет встречать посетителей в вестибюле, скульптор Константин Костюченко сделал в технике оселкового мрамора - на этот же манер выполнены вазы во Дворце Независимости. Барельеф гармонирует с мраморной входной группой. Здесь также использовались мотивы слуцких поясов.

Акцентом Овального зала стал витраж, а общий ансамбль зала завершает "ожерелье" из гербов областей и Минска.

Как было отмечено, здание уже готово к новоселью. Совсем скоро на шпиле появится главный государственный символ - флаг.-0-