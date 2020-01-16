"Моторшоу-2020" в Беларуси не состоится

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Моторшоу" в Беларуси в 2020 году проводиться не будет. Об этом сообщил сегодня журналистам член правления Белорусской автомобильной ассоциации Дмитрий Ярота, передает корреспондент БЕЛТА.

"В 2020 году выставки не будет", - сказал Дмитрий Ярота. При этом он отметил, что интернет сегодня "душит" выставочное движение по всему миру. "С другой стороны, лишь решение руководителей наших дилерских центров, импортеров может привести к тому, чтобы сделать в стране праздник. Хотя бы раз в три года", - добавил представитель ассоциации.

Он высказал предположение, что, возможно, со строительством нового выставочного центра за кольцевой автодорогой ситуация как-то изменится.

В свою очередь генеральный директор БАА Александр Сидоревич отметил, что основным сдерживающим фактором в вопросе о проведении "Моторшоу" является узкий круг участников выставки. "Не может быть выставки с тремя-четырьмя-пятью брендами", - подчеркнул он. К тому же, подобного формата мероприятие требует определенных затрат, подытожил Александр Сидоревич.-0-