Мотосезон в Минске официально откроют 13 апреля

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Официальное открытие мотосезона состоится в Минске 13 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Участники акции соберутся в 9.30-10.00 на площадке возле Ледового дворца спорта Минской области. Построение колонны мотоциклистов намечено с 12.00 до 12.30. Затем колонна байкеров проедет по маршруту ул.Притыцкого - пр.Пушкина - пр.Дзержинского - трасса Р-1 до агрогородка Щомыслица, ТЛЦ "Глобус Парк".

В ГАИ отметили, что в стране по 21 апреля проводится республиканская профилактическая акция под девизом "Открой сезон без нарушений!". Ее цель - предупреждение ДТП с участием мототранспорта. Усиливается контроль за соблюдением ПДД водителями двухколесного механического транспорта. В трудовых коллективах, учреждениях образования, среди представителей соответствующих общественных объединений и клубов проведут информационно-разъяснительную работу о порядке получения водительского удостоверения, постановки мотоцикла и мопеда на учет, правилах безопасного поведения на дорогах и др.-0-