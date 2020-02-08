"Можно быть красивым даже во время химиотерапии": минчанка создала фотопроект для больных раком подростков

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 20 лет жизнь минчанки Вероники Супрун кардинально изменилась. Как-то она обнаружила припухлость на плече, а спустя три месяца врачи поставили диагноз - саркома Юинга 4-й стадии. Метастазы пошли в легкие. Девушка перенесла операцию, курс химиотерапии. Сейчас ей 24 - за плечами два года ремиссии. Половину успеха в борьбе с болезнью Вероника приписывает своему увлечению моделингом и фотографией. Лишилась волос во время химии, но не постеснялась поучаствовать в съемках и поняла, что это отличная терапия. Сейчас она развивает проект "Вкус жизни": организовывает фотосессии для детей и подростков с разными онкодиагнозами, помогает научиться любить и принимать себя, верить в лучшее.-0-

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