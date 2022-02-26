МПА СНГ: отрадно видеть, насколько прозрачным был процесс подготовки референдума

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отрадно видеть, насколько прозрачным и демократичным был процесс подготовки референдума. Об этом заявил журналистам заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, координатор наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев по итогам встречи с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА. "Беларусь неотделима от пространства Содружества, всем нам очень близкая и дружественная страна. И, конечно же, мы не можем оставаться равнодушными, когда здесь происходят важнейшие общественно-политические события. А более важного общественно-политического события, чем внесение изменений в Конституцию, просто представить невозможно, - сказал Константин Косачев. - Каждая из наших стран через эти процессы проходит. И отрадно видеть, насколько чистым, прозрачным, демократичным был процесс подготовки референдума. Надеемся, что таким же будет и собственно процесс голосования, волеизъявления граждан Беларуси. Именно им определять судьбу своей страны". Наблюдатели от МПА СНГ не выявили каких-либо нарушений в процессе наблюдения. "Те наблюдения, которые члены нашей миссии уже могли сделать на подготовительных этапах, говорят: вся работа соответствует самым высоким международным стандартам. А то, что у граждан Беларуси есть беспрепятственный выбор, возможность проголосовать и в конечном итоге определить содержание Конституции, а значит и судьбу Беларуси - для нас совершенно очевидно и не вызывает никаких сомнений", - отметил он. Константин Косачев добавил: "Наша миссия очень представительная. Аккредитовано 37 наблюдателей только по линии МПА СНГ. Поэтому и тот элемент, который связан с подтверждением легитимности процесса голосования, будет обеспечен в полном объеме. А жителям Беларуси мы желаем тех результатов, которые они сами себе желают на этом очень важном отрезке своей судьбы".-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!