МПА СНГ: референдум позволит отразить настроения, которые существуют в белорусском обществе

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Референдум позволит отразить настроения, которые существуют в белорусском обществе. Таким мнением поделился с журналистами заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, координатор наблюдателей от МПА СНГ Константин Косачев во время встречи заместителя председателя Палаты представителей Валерия Мицкевича с наблюдателями от Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Миссия наблюдения по линии СНГ работает в соответствии с установленными стандартами. Существует конвенция СНГ по стандартам наблюдения за выборами. Эта конвенция в свою очередь соответствует самым требовательным международным стандартам и предусматривает поэтапное наблюдение за любыми процедурами, связанными с волеизъявлением граждан. Все этапы подготовки к процессу голосования мы уже прошли. Подготовительный этап мы оцениваем как этап, который сделан очень качественно. Он организован в полном соответствии с действующим белорусским законодательством и, разумеется, с Конституцией, с теми стандартами, которые в таких случаях предъявляются к референдуму", - сказал Константин Косачев.

Наблюдатели высоко оценили информационную поддержку референдума. "Информация доступна во всех средствах коммуникации. Люди, которые интересуются содержанием референдума, в мельчайших деталях проинформированы о тех изменениях и дополнениях, которые предлагается внести в Конституцию. Это, конечно, не просто голосование "за" или "против", а возможность проявить осознанную позицию, которая точно будет отражать настроения, существующие в белорусском обществе", - добавил он.

"То, что люди сейчас активно приходят на участки и голосование идет в предварительном режиме, говорит о том, что интерес к референдуму большой, общественный резонанс звучит в полный голос. Задача миссии наблюдателей состоит в том, чтобы удостоверится, что гражданам предоставлена возможность высказать свою позицию", - заключил Константин Косачев.-0-