МПА СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Нюрнбергского трибунала

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межпарламентская ассамблея стран СНГ заявила о недопустимости пересмотра итогов Второй мировой войны, закрепленных в решениях Международного военного трибунала в Нюрнберге. Об этом говорится в обращении Совета МПА СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ассамблеи.

Текст обращения размещен на сайте МПА СНГ. Документ подписали главы парламентов девяти государств: Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана. "Межпарламентская ассамблея государств - участников СНГ заявляет о недопустимости умышленного, целенаправленного искажения причин и хода Второй мировой войны, пересмотра ее итогов, закрепленных в решениях Международного военного трибунала в Нюрнберге, и осуждает попытки героизации фашизма и его пособников. Победа была достигнута общими усилиями многих стран, объединившихся для борьбы с агрессором, и народы СССР, его вооруженные силы сыграли решающую роль в разгроме нацизма", - говорится в обращении.

Совет МПА СНГ обращается к парламентам и правительствам стран Содружества, к международным организациям с призывом противостоять реабилитации нацистской идеологии, проявлениям агрессивного национализма и поддержать инициативу о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества. "Мы подтверждаем, что страны Содружества верны принципам демократии, соблюдению прав человека и верховенства закона, укреплению стабильности в межгосударственных отношениях и выступают за открытый международный диалог для поддержания мира, процветания и безопасности народов", - отмечается в обращении.

В МПА СНГ подчеркнули, что Великая Победа навечно вписана в историю всего мира. "Народы наших стран проявили несокрушимую стойкость, невиданную силу духа, благородство и готовность прийти на помощь соседям в избавлении от нацистской чумы, - сказано в обращении. - Мы высоко ценим мужество народов стран антигитлеровской коалиции, всех, кто противостоял нацизму и внес свой вклад в достижение общей Победы".

В СНГ 2020-й объявлен Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.-0-