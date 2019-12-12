МТС активно выходит на рынок комплексных облачных решений

МТС выходит на рынок облачных услуг и предлагает комплексные решения для бизнеса на базе трех облачных платформ VMware, Huawei и RedHat, построенных на оборудовании ведущих производителей - Cisco и Huawei. Облачная инфраструктура оператора за счет использования мультиплатформенного подхода отличается широким функционалом, позволяя эффективнее реализовывать потребности клиентов, обладает высокой отказоустойчивостью и безопасностью.

"Мы видим себя универсальным облачным провайдером, который способен решать задачи любой сложности: от размещения данных в облачных платформах до автоматизации процессов и предоставления неограниченных вычислительных мощностей. Ставка делается на реализацию проектов под ключ, индивидуальный подход и использование нескольких дата-центров для большей надежности" , - отметил Артем Максименко, начальник управления инновационных решений компании МТС.

В использовании облачных сервисов заинтересованы крупные компании страны, а также средний и малый бизнес: банки, торговые сети, грузовые перевозчики, промышленные и другие компании.

Основным направлением облачных услуг МТС является предоставление виртуальной инфраструктуры как сервиса - IaaS (Infrastructure as a Service). Этот сервис популярен как в Беларуси, так и в странах СНГ.

МТС реализует проекты для своих клиентов с использованием собственной телекоммуникационной сети и размещает ресурсы в дата-центре класса Tier3 с гарантированным уровнем доступности 99,98% и круглосуточной технической поддержкой.

Пользователям предоставляются комбинированные решения на базе облачных и коммуникационных услуг проводного и беспроводного доступа, одновременно обеспечивается размещение IТ-ресурсов в облаке и доступ к ним.

По прогнозам специалистов, через три-четыре года большинство белорусских компаний перенет свои данные в "облака". Чтобы минимизировать затраты, сосредоточиться на производстве и стать лидерами в своей отрасли, бизнес уже отказывается от внутренних серверов и переходит на cloud-платформы. А МТС упрощает этот процесс за счет комплексных и доступных решений.

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