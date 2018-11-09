МТС назвал самые популярные open air этого года по количеству использованного абонентами трафика

По количеству сгенерированного трафика лидирует "Рок за Бобров", который прошел в августе на аэродроме "Боровая", - во время фестиваля зафиксировано 149 ГБ. А вот по голосовому трафику первым стал Lidbeer, организованный в начале сентября в Лиде, - абоненты проговорили здесь 1256 часов.
Замыкают список "Би-2 FEST" в Бобруйске, арт-пикник Freaky Summer Party в Минске и фестиваль фейерверков "Навальніца" в Логойске.
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