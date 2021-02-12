МТС выпустил мобильный электронный дневник для школьников

МТС выпустил мобильное приложение "МТС Дневник", ориентированное на школьников, родителей и учителей. Он представляет собой аналог бумажного школьного дневника и журнала с дополнительными интерактивными функциями. Сервис позволяет отслеживать успеваемость ребенка, предоставляя доступ к платформе образовательных электронных сервисов Знай•бай.

Базовый функционал приложения "МТС Дневник" предоставляется бесплатно. "Стандартный доступ" позволяет детям и их родителям просматривать расписание занятий и звонков, домашнее задание, записанное учителем, а также выставленные отметки и пропуски.

Для доступа к расширенному функционалу приложения необходимо подключить услугу "Премиум доступ". Ее стоимость составляет 0,30 рубля в сутки. В первый день пользования услуга предоставляется бесплатно. Расширенный функционал позволяет получать смс-уведомления о посещаемости школы, иметь доступ к материалам домашнего задания, электронному учебнику, объявлениям от учителей, графической аналитике.

Приложение "МТС Дневник" удобно для использования родителями, учащимися и учителями. Профили учащихся и родителей объединяются в единый семейный аккаунт, таким образом все данные в электронном дневнике синхронизируются и доступны для просмотра в кабинете как учащихся, так и родителей.

Регистрация в "МТС Дневнике" осуществляется только по пригласительным ключам, которые выдаются учреждением образования, подключенным к платформе Знай•бай.

Приложение доступно для пользователей операционной системы Android и iOS. Скачать можно в App Store, Google Play и App Gallery.

Подробную информацию о сервисе "МТС Дневник" смотрите здесь.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

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