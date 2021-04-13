МТС запустил бесплатную онлайн-школу по интернет-грамотности для людей старшего возраста #НаучиСвоихБлизких. Онлайн-курс включает 10 занятий: это лекции, практические задания и образовательные видеоролики, которые помогут освоить смартфон и планшет "с нуля".

Курс ведут опытные преподаватели онлайн. В группе – по 20-30 слушателей. Пройти занятия в режиме реального времени могут жители из любого уголка страны. На начальном этапе помогать слушателям могут дети и внуки.

Также освоить онлайн-навыки помогут видеоуроки, специально отснятые к курсам. Всего – 15 обучающих роликов. Вводные видеоматериалы знакомят слушателей с базовыми настройками мобильных гаджетов, использованием браузера, работой с поисковыми системами, регистрацией почтовых ящиков. Также научат оплачивать коммуналку через ЕРИП, загружать приложения из Play Market и делать красивые фотографии на смартфон.

После прохождения онлайн-теста все учащиеся получат сертификат от МТС.

На онлайн-курс можно записаться в интернете или в офисах МТС. Обучение в онлайн-школе МТС бесплатное.

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