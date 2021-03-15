МТС запустил сервис для электронного документооборота МТС SmartDoc

МТС запустил сервис для электронного документооборота. Сервис МТС SmartDoc предназначен для юридических лиц. Он позволяет эффективно организовать электронный документооборот через web-интерфейс. Пользователи могут обмениваться электронными документами, использовать функционал цифровой подписи МТС ID или подписи на USB-носителе.

МТС SmartDoc позволяет завизировать электронной цифровой подписью неограниченное количество файлов любого формата, доставить их адресату с подтверждением, а также хранить исходящие и входящие сообщения в течение 36 месяцев с даты последней оплаты сервиса.

Линейка МТС SmartDoc включает услуги с различными функциональными возможностями:

При этом каждая из услуг линейки МТС SmartDoc позволяет обмениваться внутри компании неограниченным количеством сообщений.

Чтобы добавить услуги МТС SmartDoc Лайт, Стандарт или Бизнес, нужно заполнить заявление в салоне связи МТС или на smartdoc.mts.by. Первые 30 календарных дней пользоваться сервисом можно бесплатно, затем стоимость за 30 дней составит: за пакет Лайт – 25 рублей, Стандарт – 180 рублей, Бизнес – 500 рублей.

Подробнее о сервисе — здесь.

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