МТС запустил услугу "Родительский контроль ESET", которая способна обеспечить безопасность детей в интернет-пространстве. С ее помощью можно фильтровать нежелательный контент на смартфонах и планшетах, работающих на базе Android.

Услуга "Родительский контроль ESET" дает возможность пользоваться расширенной версией мобильного приложения "ESET Parental Control". Установив данное приложение и оформив подписку, пользователи услуги могут блокировать нежелательный контент, выбирая определенные категории сайтов и приложений или указывая их вручную. Кроме того, есть возможность задавать время использования приложений или ограничить доступ к ним, например, во время занятий или сна. Функция определения местоположения поможет быть в курсе того, где находится ребенок.

После установки приложения "ESET Parental Control" абонент МТС может получить доступ ко всем его функциям, подключив услугу "Родительский контроль ESET". Для этого необходимо отправить USSD-запрос *209#. После активации услуги абоненту в SMS-сообщении придет лицензионный ключ ― его нужно ввести в соответствующем разделе приложения. Количество "детских" устройств, которые можно защитить с помощью этого лицензионного ключа, не ограничено.

В течение пяти дней с момента первого подключения услуги "Родительский контроль ESET" абонентам МТС полный функционал приложения "ESET Parental Control" предоставляется бесплатно. По окончании ознакомительного периода стоимость пользования услугой составит 20 копеек в сутки.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732

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