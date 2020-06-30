МТС запустил видеоролики для повторения учебного материала к ЦТ онлайн

Мобильный оператор при поддержке Минобразования запустила серию видеороликов по математике, физике и химии. Это дополнительный инструмент для повторения учебного материала к централизованному тестированию в любое удобное время прямо со смартфона.

Видеоролики рассчитаны на старшеклассников и абитуриентов. Образовательный контент подан в сжатом формате и дополнен графикой. Продолжительность одного занятия — до 15 минут. Выбранные предметы — одни из топовых при сдаче ЦТ. Серия роликов состоит из нескольких тем по каждому из указанных предметов. Плейлисты с видеороликами доступны на национальном образовательном портале adu.by и на YouTube-канале: ролики по математике смотрите здесь, по химии — здесь, по физике — здесь.

Централизованное тестирование по математике пройдет 1 и 2 июля, по химии — 8 июля, по физике — 10 июля. Если у абитуриентов по уважительной причине не получается попасть на тестирование в эти дни, сдать экзамен можно в резервные дни. Зарегистрироваться для прохождения ЦТ в резервные даты можно с 12 по 17 июля, а тестирование по математике, химии и физике состоится с 19 по 23 июля. Полное расписание ЦТ — по ссылке.

Информационный партнер Белоусское телеграфное агентство