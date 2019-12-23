МТЗ готовит праздник с пиротехническим шоу и чеканкой монет на счастье

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычная елка, упряжка Деда Мороза, музыка, вкусные угощения и горячий глинтвейн - Минский тракторный завод приглашает минчан и гостей столицы на призаводскую площадь зарядиться новогодним настроением, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Уже с 16 декабря здесь сверкает огнями 12-метровая красавица. Вокруг нее развернулась праздничная ярмарка "Новогодняя карусель". С 15.00 до 18.00 в торговых павильонах предлагают отведать аппетитный шашлык, ароматные колбаски, фирменные пирожки, драники и блины, чай из самовара и ароматный кофе. Для сладкоежек приготовили сувенирные пряники, конфеты и прочие сладости.

Специальный праздник для малышей здесь устроят 25 декабря. На детской дискотеке ребят ждут аниматоры и ростовые куклы, развлекательные игры "Веселый лабиринт", "Лыжи-скороходы", "Лопни шарик" и др. "Никто не останется без призов и подарков! Приходите в 12.30 и 15.00", - отметили на предприятии.

Заводское празднование Рождества и Нового года состоится 27 декабря. В гостях у настоящего кузнеца ручной ковки можно отчеканить волшебную монетку "На счастье", прикупить памятные сувениры для родных и друзей. В этот день также пройдет награждение победителей конкурса детского рисунка "МТЗ глазами детей". С 17.00 стартует шоу-программа: будет много музыки, танцев и веселья. Завершится праздник в 20.00 пиротехническим фейерверком. -0-